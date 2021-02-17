شكرا لقرائتكم خبر عن «الكلاسيكو» يعيد هنريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - من المنتظر أن تكون عودة اللاعب الاتحادي برونو هنريكي للمشاركة في المباريات مع الفريق الكروي بدءا من مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم (الجمعة) التاسع من شهر أبريل القادم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص الذي سيخضع له خلال الأسابيع القادمة، وسيغيب عن مواجهات العميد في الدوري، وكأس الملك خلال شهري فبرايرالجاري، ومارس القادم.

من جهة أخرى، ينهي المدرب كاريلي مخططاته الفنية لمواجهة التعاون غدا (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، إذ سيكتفي بمران خفيف يجري من خلاله مناورة كروية سيركز فيها على تطبيق بعض المهام الفنية والجوانب التكتيكية واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.

وحرص المدرب كاريلي على معالجة بعض السلبيات الفنية وطالب اللاعبين بالانضباط الفني خلال مجريات مباراة التعاون القادمة، والتي تشكل أهمية كبيرة للفريق الكروي من أجل مواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في الدوري، إذ يحتل العميد المركز الرابع برصيد (29) نقطة.

ووعدت الإدارة الاتحادية اللاعبين بمكافأة مالية تحفيزية مناسبة في حال تحقيق الفوز على فريق التعاون والوصول للنقطة (32) في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.