شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري يقترب من نهاية التأهيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - اقترب اللاعب الهلالي هتان باهبري من إنهاء برنامجه التأهيلي الذي استمر قرابة الشهر، بعد أن تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، عقب مباراة الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان المدرب الهلالي السابق الروماني رازفان طلب من إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل عدم التفريط في باهبري رغم العروض الاحترافية المحلية والخليجية التي تلقاها اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، نظرا لحاجة الفريق لخدماته الفنية في الموسم الحالي. وجاء قرار المدرب رازفان متضامنا مع الإدارة الهلالية التي تضع ثقتها في باهبري وجميع زملائه اللاعبين خلال المرحلة القادمة.