شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات مفصلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق مواجهات الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 4 لقاءات مهمة، إذ يستضيف المتصدر الشباب نظيره الفتح (المركز 11) عند الساعة 6:25، ويستضيف مطارده الأهلي (وصيف الدوري) فريق العين (المركز 16) عند الساعة 8:20، كما يلتقي أبها (عاشر الدوري) نظيره الباطن (المركز 13) عند الساعة 4:05، فيما يلتقي الرائد (المركز 14) بفريق الوحدة (تاسع الدوري) عند الساعة 3:55.

الشباب ينتظر الفتح

على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، يخوض متصدر الدوري الشباب لقاء صعبا أمام الفتح، إذ يسعى أصحاب الأرض لمواصلة النتائج الإيجابية في الجولات التسع الأخيرة، إذ لم يتلق الشباب أي خسارة وتمكن من التربع على صدارة الدوري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارا و5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 38 وعليه 22، أما الفتح فيدخل هذا اللقاء بعد أن حصد 4 نقاط مهمة في آخر جولتين أبعدته مؤقتاً عن مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ11 برصيد 22 نقطة حصدها من 6 انتصارات و4 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 27 وعليه 32 ويطمح النموذجي لحصد نقاط اللقاء والوصول لمناطق الأمان.

العين يهدد الأهلي

وعلى الملعب الرديف للجوهرة، يدخل الأهلي وصيف الدوري لقاءه أمام ضيفه العين بحثاً عن النقاط الثلاث ومواصلة مطاردة المتصدر، إذ لم يخسر الراقي أي لقاء في آخر 6 جولات ويملك 34 نقطة حصدها من 10 انتصارات و4 تعادلات ومثلها خسائر وله من الأهداف 31 وعليه 26، فيما يدخل العين هذا اللقاء بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين ليعود للمركز الـ16 برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل وحيد و13 خسارة وله من الأهداف 20 وعليه 38 ويطمح من خلال لقاء الليلة لحصد النقاط الثلاث لتجديد آماله في البقاء في دوري المحترفين.

الباطن يواجه أبها وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يطمح أبها للاستفادة من عامل الأرض للعودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف نظيره الباطن المنتعش بالفوز الأخير على الرائد، ويدخل أبها اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 24 نقطة حصدها من 7 انتصارات و3 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 25 وعليه 30، فيما يدخل الباطن هذا اللقاء بعد ابتعاده مؤقتاً عن مراكز الهبوط بوصوله للمركز الـ13 برصيد 20 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 25 وعليه 29.

الرائد يخشى الوحدة

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض الرائد لقاء صعبا أمام ضيفه الوحدة ويسعى رائد التحدي لتحقيق فوز مهم يبعده قليلاً عن مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 19 نقطة حصدها من 5 انتصارات و4 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 24 وعليه 29، أما الوحدة فيدخل هذا اللقاء بعد عودته للانتصارات بفوزه في الجولة الماضية على الفيصلي ليصل للمركز التاسع برصيد 24 نقطة حصدها من 7 انتصارات و3 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 27 وعليه 30، ويطمح فرسان مكة لتحقيق ثلاث نقاط مهمة تعيده لمراكز المقدمة.