شكرا لقرائتكم خبر عن مبولحي جاهز للهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالنادي استعداداً لمواجهة الهلال غداً (الخميس) على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن الجولة الـ19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد شهد انتظام حامد الغامدي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها قبل 3 أسابيع، واشتمل المران على تدريبات لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية.

من جهته، أنهى حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجزائري رايس مبولحي برنامجه العلاجي بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق، وبدأ مبولحي تدريباته بشكل منفرد قبل الالتحاق بالتدريبات الجماعية.