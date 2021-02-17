زلزال في الكامب نو.. باريس سان جيرمان يكتسح برشلونة برباعية.. في ليلة «هاتريك» مبابي

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تحقيق فوز كبير على نظيره برشلونة الإسباني، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

افتتح ليونيل ميسي أهداف اللقاء لصالح برشلونة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 27 من زمن المباراة.

وسجل كيليان مبابي لصالح سان جيرمان ثلاثة أهداف "هاتريك في الدقائق 32 و65 و85، وأحرز مويس كين هدفا لفريقه في الدقيقة 70.

ووضع باريس سان جيرمان قدما في دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية، بعد هزيمة الفريق الكتالوني على أرضية "كامب نو".

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في ملعب "حديقة الأمراء" في العاشر من شهر مارس المقبل.