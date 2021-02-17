بث مباشر.. قمة النار بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر للقمة التي ستجمع بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، عن التشكيل الرسمي للفريق الذي سيبدأ به مواجهة باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: جريزمان، ميسي، ديمبلي.

فيما أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الأرجنتيني، لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، كورزاوا

وسط الملعب: إدريسا جايي، باريديس، فيراتي

الهجوم: كين، مبابي، إيكاردي