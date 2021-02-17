شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 مباريات مميزة للإسماعيلى أمام الزمالك قبل كلاسيكو استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون استاد القاهرة الدولى على موعد من احتضان مباراة منتظرة ستجمع بين الزمالك والإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ببطولة الدورى الممتاز.

واستعرض الموقع الرسمى أبرز المباريات للإسماعيلى خلال مسابقة الدورى العام منها 3 لقاءات ضد الزمالك والتى جاءت كالتالى..

• يوم 31 يناير 87 فاز الدراويش على الزمالك 2 / 1 بالإسماعيلية (حمدى نوح وعماد سليمان).

• يوم 10 ديسمبر 95 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالإسماعيلية.

• يوم 11 يناير 2003 خسر من الزمالك 1 / 3 بالإسماعيلية (عبد الحميد بسيونى).

ويضع البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، اليوم الثلاثاء، الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن يوفيتش قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر والتى أقيمت عصر الاحد الماضى على استاد السويس الجديد وفاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وتأكد غياب محمد بيومى لاعب الإسماعيلى عن مباراة فريقه أمام الزمالك بعد تعرضه لشد فى العضلة الأمامية فى مواجهة لافيينا إف سى بكأس مصر، وأكد الجهاز الطبى للدراويش صعوبة لحاق اللاعب بمواجهة الفارس الأبيض لحاجته للعلاج لمدة عشرة أيام على أقصى تقدير.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.

وفى المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.