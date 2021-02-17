شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: حان وقت عودة الطيور المهاجرة للزمالك.. وهدفى دعم الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جمال عبد الحميد، المشرف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتولى منصب الإشراف على قطاع ناشئين القلعة البيضاء، والعودة بعد غياب لجدران نادى الزمالك، قائلاً: "لما دخلت النادى معرفتش أوصل للملعب، وكلمت طارق يحيى بعت لى إدارى علشان يوصلنى.. لكن لا يمكن أن ننكر إن هناك طفرة فى انشاءات الزمالك".

وكان نادي الزمالك قد أسند مهمة الإشراف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم لعبد الحميد بما فيها قطاعات البراعم، والأكاديميات داخل وخارج النادي.

وأضاف عبد الحميد خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى مهيب عبد الهادى، أنه حان وقت عودة الطيور المهاجرة لنادى الزمالك، والاعتماد على ابنائه الذين خدموه فى السابق، لاقتًا إلى إنه يهدف لتطوير قطاع الناشئين والاستعانة بمدرب متخصص لكل مركز.

وأردف قائلا: "هدفى فى قطاع الناشئين تصعيد عناصر مميزة لخدمة الفريق الأول وتوفير الملايين التى تهدر فى شراء لاعبين من أندية أخرى، كما يسعى ليصبح قطاع الناشئين يفيد النادى ماديًا وليس العكس".

وكان عبد الحميد أثنى على استقبال وحفاوة طارق يحيى رئيس القطاع، وعرض كافة المعلومات عن القطاع، ودوره الكبير للتمهيد وإنجاح مهمته مع النادي والتعاون معا، بما يخدم قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال عبد الحميد مازحا: "كنا كلاعبين في الزمالك طارق يصنع الأهداف، وأنا أسجلها بنفسي واليوم نتعاون أيضا لخدمة بيتنا في قطاع الناشئين".

ووجه عبد الحميد الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز على ثقتها فيه، مشددا على أنه سيضع كل خبراته ووقته وجهده لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ليكون موردا رئيسيا للفريق الأول، وكذلك تسويق العناصر المميزة من الناشئين بما يضمن توفير موارد مالية للقطاع .

يذكر أن جمال عبد الحميد واحدًا من أهم نجوم الزمالك في الثمانينات وأوائل التسعينات، وحصد مع النادي العديد من البطولات المحلية والإفريقية، وهو كابتن منتخب مصر في مونديال 1990 بإيطاليا، كما سطر اسمه ضمن أساطير نادي المائة بالدوري المصري برصيد 101 هدف.