شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ: الخسارة من الأهلى طبيعية.. وأنافس سيمبا وفيتا كلوب على البطاقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى نصر الدين نابى، المدير الفني للمريخ السودانى، أن الهزيمة أمام الأهلى طبيعية لعدم جاهزية الفريق في الوقت الحالي، بعد السقوط بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة بأولى مباريات دورى أبطال أفريقيا.

وقال نصر الدين نابى في تصريحات تليفزيونية: "مبروك للنادى الأهلى، وكنا مدركين أن الفريق غير جاهز لدور المجموعات وتسلمت مهمة المريخ من 10 أيام فقط".

وأوضح نصر الدين نابى: "الخسارة من الأهلى في القاهرة عادية وأمامنا 5 مباريات أخرى، وأنا جيت لهدف آخر وهو عمل مشروع كبير واستثمار قوى لبناء فريق قوي على مراحل وليس لدورى الأبطال الأفريقي".

وتابع مدرب المريخ: "وضعنا التخطيط والاستراتيجية لعمل هذا الموسم، وحظوظنا موجود لأننا في مستوى سيمبا التنزانى وفيتا كلوب، ودول منافسين المريخ بعيد عن الأهلى، وسيكون لنا شكل آخر في المباريات المقبلة".

واكتسح النادى الأهلى، فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق قفشة في الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى في الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الاهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة اعتلى النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نادى سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما احتل فيتا كلوب والمريخ السودانى المركز الثالث والرابع بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.

وشهدت المباراة إصابة الحكم الزامبى سيكازوي بشد في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، ليقوم أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى بإسعاف الحكم، ثم استكمل المباراة مرة أخرى.