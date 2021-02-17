شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لتليفزيون الخليج 365: حكم الأزمات يتغاضى عن ركلة جزاء للأهلي أمام المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الأهلي X المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا 2021

النتيجة – فوز الأهلي 3/0

الملعب - استاد القاهرة

الحكم الزامبى - جاني سيكاوزي صاحب الـ 42 عاما دولى 2008

المساعد الاول -الأنجولي جيرسون دوس سانتوس

المساعد الثاني -الموزمبيقي أرسينيو شادريك

الحكم الرابع – الزامبى – ديريك كافولى

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، في الاستوديو التحليلي لتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبي، أن الحكم جانى سيكاوزى تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلي محمد شريف، بعدما لعب معه بإهمال سعيدى شونيه مدافع المريخ داخل منطقة جزائه في الدقيقة 93 من عمر اللقاء الذى جمع بينهما، وانتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال عقل: "رغم أن المباراة لم يكن بها اختبارات حقيقة إلا أن حكم الأزمات بالكاف الذي يتمتع برصيد من القرارات المثيرة للجدل في مباراته السابقة ويعشق البحث لنفسه عن أزمة في كل مباراة يظهر فيها رغم أنه مصنف من النخبة بالقارة السمراء".





سيكازوي لو احتسب ركلة الجزاء دون النظر للنتيجة كان سيحصل على العلامة الكاملة لكن جاء قراره مثيرا للجدل بعدما اعتبر أن ركلة الجزاء لا تؤثر في النتيجة، وهذا المنطق مخالف للقانون الذي أقره الاتحاد الدولي للعبة، مما يؤكد أنه دائما مثير للجدل التحكيمى فنيا وإداريا.

وتابع عقل أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء لثنائي الأهلي كهربا ومحمود وحيد، كما أنذر ثنائي المريخ ضياء محجوب وتاج الدين نور، في الوقت الذى أغفل عن إشهار البطاقة الصفراء لثنائي الضيوف عبد الرحمن حسن وأمير كمال للتهور، كما لم ينذر محمد هاني مدافع الأهلي طبقا للقانون.

وأشار عقل إلى أن الحكم بذل جهدا بدنيا كبيرا للتواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة، لكنه تعرض للإصابة في عضلة السمانة بالقدم اليسرى في الدقيقة 91 من عمر اللقاء، وتم علاجه من الجهاز الطبي للأهلي لكنه عاد واستكمل الدقائق الأخيرة من اللقاء، والتي شهدت تغاضيه عن ركلة جزاء صحيحة للأحمر، موضحا أنه لو كانت إصابة الحكم تمنعه من استكمال المباراة كان سيتولى مهام حكم الساحة الرابع الزامبى ديريك كافولي.

وأكمل "عقل" أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال اللقاء، أبرزها عند سمح المساعد الثاني باستمرار اللعب في هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما أن الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء، حتى أنه استعد عندما أصيب حكم الساحة وأجرى عمليات الإحماء تحسبا لاستكمال المباراة بدلا من سيكازوي.