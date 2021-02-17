شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: معلول أهلاوى أبّا عن جد.. ومحتاجين مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على بعض الاتهامات التى وجهت للدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق، بادعاء الإصابة للهروب من مباراة بايرن ميونخ، قائلاً: "معلول أهلاوى أبًا عن جد، وهو أكبر من كل الكلام اللي بيتقال، وعمرنا محسينا إنه من بلد وإحنا من بلد، ودائمًا نستشعر إنه من أبناء القلعة الحمراء ومتربى معانا".

وعن تجديد تعاقد معلول قال سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى مهيب عبد الهادى، قائلاً: "من الممكن أن ننهى بعض تلك الملفات فى الفترة المقبلة، خاصة أن معلول يعد من أبناء النادى، وسياستنا حسم عدد من الملفات قبل حلول وقتها".

وتحدث مدير الكرة على مستوى مروان محسن مهاجم الفريق، قائلاً: "لدى قناعات لا تتغير وهى بما أننا بدأنا الموسم فنحن نحتاج لكل لاعب فى الفريق، وكل الناس هتلعب وهتشارك ومرة تكون موفقة ومرة لاء، وده وضع طبيعى، ودورى تهيئة الأوضاع لكل عناصر المنظومة"، أضاف إن رامى ربيعة مستمر مع الفريق وسيحصل على فرصة المشاركة فى المرحلة المقبلة.

وأعرب عبد الحفيظ عن سعادته بتحقيق الفوز على المريخ السودانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لحساب دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتابع حديثه، إنه كان يثق فى قدرات وإمكانيات وشخصية ولتر بواليا، وإن الهدف الذى سجله فى شباك المريخ ناتج عن مجهود بذله اللاعب فى الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق فى المرحلة المقبلة.

وتعد الفوز بثلاثية هى الثالثة للأهلى فى مستهل مشواره بدور المجموعات، وتعود المناسبة الأولى فى نسخة 1999، عندما تمكن الأهلى من الفوز على شوتنج ستارز النيجيرى فى ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عن طريق شادى محمد ومحمد جودة وأحمد بلال.

وعاد الأهلى ليفتتح مشواره بدور المجموعات لنسخة 2001 بالفوز على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية الأهلى فى تلك المباراة علاء إبراهيم وصنداى وسجل أحمد أبو مسلم الهدف الثالث.

وتعد ثلاثية الأهلى أول ثلاثية نظيفة فى مستهل مشواره بمرحلة المجموعات فى تاريخ مشاركاته بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبات الفوز الذى حققه الأهلى على حساب المريخ السودانى هو أفضل انطلاقة للفريق بمرحلة المجموعات، وأكبر فوز منذ قيام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتعديل لوائح البطولة وتطبيق دورى المجموعات.