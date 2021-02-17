شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا لـ"الجمهور الاحمر": أخيرا سجلت أول أهدافى مع الأهلي بفضل دعمكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلي ، على الفوز الكبير الذى حققه الفريق أمام المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار أولى مباريات دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكتب الكونغولى بواليا عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله وبفضل دعمكم نجحت وأخيرا سجلت أول أهدافي مع الأهلي".