شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا لـ"الجمهور الاحمر": أخيرا سجلت أول أهدافى مع الأهلي بفضل دعمكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علق الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلي ، على الفوز الكبير الذى حققه الفريق أمام المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار أولى مباريات دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وكتب الكونغولى بواليا عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله وبفضل دعمكم نجحت وأخيرا سجلت أول أهدافي مع الأهلي".
وشهد اللقاء نجاح الكونغولى والتر بواليا فى تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلى فى أول ظهور أفريقى له مع الفريق، حيث احتاج والتر بواليا 71 دقيقة فقط ليسجل هدفه الإفريقى الأول بقميص النادى الأهلى حامل لقب دورى الأبطال وصاحب الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب الأغلى داخل القارة السمراء برصيد 9 ألقاب.
وأصبح والتر بواليا أول كونغولى يسجل بقميص الأهلى بشكل عام، وفى بطولة دورى أبطال أفريقيا بشكل خاص، لينضم والتر بواليا إلى القائمة التاريخية لهدافى الأهلى فى البطولات الإفريقية، التى يتصدرها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى برصيد 37 هدفًا.
وبات والتر بواليا اللاعب المحترف الأجنبى رقم 18 الذى يسجل للأهلى فى البطولات الإفريقية، التى يتقدمها الأنجولى فلافيو مهاجم الأهلى الأسبق، الذى يتصدر قائمة الهدافين الأجانب للأهلى برصيد 18 هدفًا، ومن بعده المهاجم المغربى وليد أزارو برصيد 13 هدفًا، والتونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الذى يأتى فى المركز الثالث برصيد 9 أهداف، ثم جناح الفريق الحالى جونيور أجايى برصيد 6 أهداف فى المركز الرابع، والغانى جون أنطوى فى المركز الخامس برصيد 4 أهداف.