شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب في مارس ..سيد معوض يجيب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد معوض مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول سيتواجد في معسكر الفراعنة المقبل المقرر له نهاية مارس و يتخلله مباراتين أمام جزر القمر وتوجو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

تابع معوض في ندوته بـ " الخليج 365 " أن صلاح سيتواجد في معسكر الفراعنة واللاعب لدية رغبة كبيرة لذلك ، ولن تمنعه كوورنا من التواجد بسبب السفر ، و وجود صلاح سيفرق الكثير من قوة الفراعنة خاصة أنه لم يتواجد مع المنتخب الحالي سواء في مباراتي كينا و جزر القمر و توجو بسبب الإصابة و كوورنا.

أضاف معوض أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري و محمد بركات مدير المنتخب على تواصل دائم مع محمد صلاح، ، و أن نجم ليفربول تواجد في معسكر توجو للإنضمام و اللعب لكن الإصابة بكورونا منعته.

وزار سيد معوض مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الحالي ، ونجم الأهلي السابق ، مقر الخليج 365، وأشاد معوض بتطور منظومة العمل داخل الخليج 365 من وقت لأخر.