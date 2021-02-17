شكرا لقرائتكم خبر عن أمونيكى: أتمنى تدريب الزمالك.. والأهلى شرّف أفريقيا فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النيجيري إيمانويل أمونيكى، نجم الزمالك السابق، أن النادى الأهلي شرف الكرة الأفريقية كلها في كأس العالم للأندية بعد حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقال النيجيري إيمانويل أمونيكى، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "أتواجد حاليا في إسبانيا وغير مرتبط بأى ناد وأعيش مع أسرتى، والموسم الماضى كنت مع مصر المقاصة وكنت أتمنى أن أحقق شيئا معه والاستمرار ولكن تعاقدوا مع مدرب آخر، وسويت الأمور مع إدارة مصر المقاصة وأنهينا المشكلة بشكل ودى بعد دخول بعض الناس التي استطاعت حل الأزمة".

وأضاف أمونيكى: "أهنئ الأهلي على إنجاز البرونزية في كأس العالم للأندية، وهو لم يمثل مصر فقط بل كان يمثل القارة الأفريقية كلها، وأشكر إدارة الأهلى على التعاقد مع مدرب أفريقى من القارة وهى خطوة رائعة، وهنيئا لهم على الإنجازات التي حققها، وموسيمانى كان عند حسن ظن الأهلى".

وأوضح أمونيكى: "أتمنى أن أدرب الزمالك في يوم من الأيام، والمشكلة أن بعض الأندية لا تسمح للمدربين الأفارقة بقيادة الأندية ولا تمنحهم الفرصة، ولا تؤمن بقدراتهم على عكس ما فعله الأهلى، وأستطيع تحقيق الإنجازات مع الزمالك كمدرب كما فعلتها كلاعب لأنى أعرف ما يحتاجه الأبيض، ولدى ذكريات رائعة مع الفريق وأتمنى أن أعود يوما ما لأضيف للكرة المصرية".

وتابع نجم الزمالك السابق: "من الصعب التنبؤ من الآن بطرفى نهائي دورى أبطال أفريقيا، ولكن الاهلى والزمالك هما أكبر الأندية الموجودة الحالية في البطولة، ولكن المفاجآت واردة ولكن حظوظهم كبيرة جدا وذلك لمستواهم المميز".

وأضاف أمونيكى: "كنت أتوقع تألق محمد صلاح نظرا للتطور الكبير التي تشهده الكرة المصرية، ولديهم القدرة على النجاح بكل سهولة في الدوريات الأوروبية، وصلاح تمكن من تمثيل الكرة المصرية على أكمل وجه، وشجع كل اللاعبين على تكرار ما فعله".