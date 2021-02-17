شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: بيراميدز يعانى من "ظلم الإعلام" ولم نفقد الأمل فى التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى سعيد، المدير الرياضى لبيراميدز، إن فريقه لم نحسم التأهل لدور الـ16 بالكونفدرالية خصوصا أن راسينج قوي، ويجيد اللعب خارج أرضه بشكل أفضل من ملعبه، موضحا أن أروابارينا المدير الفنى بدأ يضع يده على ملامح طريقة اللعب، ولكنه لم يحسم التشكيل النهائي حتى الآن.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: "عندما اتخذت قرار الاعتزال كنت قادرا على الاستمرار في الملاعب لفترة أطول، وفي التوقيت الحالي أحيانا وأنا جالس على الدكة في بعض المباريات بحس إني هموت وانزل ألعب".

وتابع المدير الرياضى لبيراميدز: "لا أعلم سبب عدم تركيز الإعلام على انتصاراتنا الأفريقية، الأهلي والزمالك وبيراميدز يمثلون مصر سويا وليس الأهلي والزمالك فقط، وبيراميدز ما زال يأمل في الفوز بالدوري والكأس والكونفدرالية، ولم نفقد المنافسة في أي بطولة ونعاني من أزمة نشر أخبار مغلوطة عن بيراميدز، بسبب انتماء من يروج لها".

وفى سياق آخر، قرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة الاثنين والثلاثاء الماضى، على أن يعود لاستئناف تدريباته بداية من اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الإياب أمام راسينج كلوب أبيدجان، والمقرر لها 21 فبراير الجاري، وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إياب دور الـ 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.