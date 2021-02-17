شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: أفشة موهوب.. وحسين الشحات نجم سوشيال ميديا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صديق، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد مجدي أفشة لاعب وسط القلعة الحمراء موهوب ومميز، ولكن ينقصه الكثير حتى يكون نجم شباك مثل النجوم الكبار في الأهلي فى أجياله السابقة، مثل محمد بركات وحسام غالي وعبدالله السعيد وعماد متعب.

وقال محمد صديق في الاستوديو التحليلي لتليفزيون الخليج 365 إن أفشة لاعب كبير ولكنه لم يصل للنجومية، خاصة أنه لا يظهر في جميع المباريات بمستوي ثابت، ونفس الأمر لحسين الشحات لاعب جيد، ولكنه يهتم بالسوشيال ميديا أكثر من الملعب.

وأضاف محمد صديق أن فوز الأهلي على المريخ السوداني 3 / 0 نتيجة رائعة تصدر بها الأحمر لقمة مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، مؤكداً أن والتر بواليا سيكون ماكينة أهداف في المباريات المقبلة للأهلي بعد فك النحس وإحراز أولى أهدافه مع القلعة الحمراء.