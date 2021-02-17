الحجر الصحى والإجهاد وتراجع النجوم.. 3 أزمات تواجه حسام البدرى

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى لخوض مباراتين رسميتين فى تصفيات أمم أفريقيا 2022 أمام كينيا وجزر القمر فى شهر مارس المقبل، ويواجه الفراعنة بعد الصعوبات قبل المعسكر المقبل وعلى رأسها أزمة استدعاء المحترفين في ظل الإجراءات المتبعة فى أوروبا بسبب فيروس كورونا، والحجر الصحى الذى يخضع له اللاعبون لمدة 14 يوما بعد العودة.

كشف رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، أن هناك أزمة تواجه الجبلاية حاليا فى استدعاء اللاعبين المحترفين فى أوروبا قبل معسكر المنتخب الوطنى المقبل لمباراتىّ كينيا وجزر القمر، بسبب الحجر الصحى، وضرورة بقاء اللاعبين فى العزل لمدة 14 يوما بعد العودة لأنديتهم. وأثارت تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية الجدل حول موقف المحترفين فى مباراتىّ المنتخب المقبلتين، خاصة أن المنتخب يعتمد بشكل كبير على المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومحمود تريزيجيه صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزى وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى ومصطفى محمد مهاجم جالطا سراى التركى.

ويحق لمنتخب مصر إعلان أسماء اللاعبين المحترفين واستدعائهم من أنديتهم قبل 15 يوما من انطلاق المعسكر لخوض المباريات الرسمية.