شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الصحى والإجهاد وتراجع النجوم.. 3 أزمات تواجه حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى لخوض مباراتين رسميتين فى تصفيات أمم أفريقيا 2022 أمام كينيا وجزر القمر فى شهر مارس المقبل، ويواجه الفراعنة بعد الصعوبات قبل المعسكر المقبل وعلى رأسها أزمة استدعاء المحترفين في ظل الإجراءات المتبعة فى أوروبا بسبب فيروس كورونا، والحجر الصحى الذى يخضع له اللاعبون لمدة 14 يوما بعد العودة.الحجر الصحى
كشف رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، أن هناك أزمة تواجه الجبلاية حاليا فى استدعاء اللاعبين المحترفين فى أوروبا قبل معسكر المنتخب الوطنى المقبل لمباراتىّ كينيا وجزر القمر، بسبب الحجر الصحى، وضرورة بقاء اللاعبين فى العزل لمدة 14 يوما بعد العودة لأنديتهم. وأثارت تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية الجدل حول موقف المحترفين فى مباراتىّ المنتخب المقبلتين، خاصة أن المنتخب يعتمد بشكل كبير على المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومحمود تريزيجيه صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزى وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى ومصطفى محمد مهاجم جالطا سراى التركى.
ويحق لمنتخب مصر إعلان أسماء اللاعبين المحترفين واستدعائهم من أنديتهم قبل 15 يوما من انطلاق المعسكر لخوض المباريات الرسمية.
وتشهد الفترة الحالية تراجعا فى مستوى بعض اللاعبين الذين يعول عليهم حسام البدرى بشكل كبير بل ويعتمد عليهم بشكل أساسى فى التشكيل أبرزهم عبد الله السعيد ورمضان صبحى ومحمد شريف ومحمود علاء وغيرهم من اللاعبين.الإجهاد
ويعانى لاعبو الدورى المصرى من الإجهاد بسبب ضغط مباريات الموسم الجارى، وعلى رأسهم لاعبو الأهلى الذين سيتم ضغط مبارياتهم فى الدورى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد تأجيل أكثر من مباراة للفريق بعد مشاركته فى مونديال الأندية بجانب تأجيل أيضا بعض المباريات بسبب مشاركته فى دورى أبطال افريقيا هذا الموسم وهو ما يهدد اللاعبين بالاصابات والغيابات ويؤثر على حسابات البدرى.