شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي على أرضه فى دوري أبطال أفريقيا.. 14 مباراة = 14 فوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الأهلى من تحقيق الفوز الرابع عشر له على أرضه في دوري أبطال أفريقيا ، بحسب ما جاء عبر صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" كالتالى:

الأهلي على أرضه في دوري أبطال أفريقيا:

14 مباراة = 14 فوز.

23 مباراة متتالية دون خسارة لبطل أفريقيا على أرضه!.. فى 4 أعوام ذهبية للمارد الأحمر في وطنهم.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثية دون رد على حساب نادي المريخ السوداني في افتتاح مباريات المجموعة الأولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء الهدف الأول للفريق الاحمر عن طريق محمد مجدي قفشة في الدقيقة 57، بينما سجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 63، وجاء الهدف الثالث للأهلي عن طريق اللاعب والتر بواليا، في الدقيقة 71 ليسجل أول أهدافه مع الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلي 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولي من بطولة دورى ابطال افريقيا بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ثم فيتا كلوب بدون رصيد وكذلك المريخ السودانى .



