شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: طاهر محمد أفضل من رمضان صبحى بمراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صديق، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن طاهر محمد طاهر الوافد الجديد على الأهلي من المقاولون أفضل من رمضان صبحي المنتقل من الأهلي إلى بيراميدز، من ناحية الإمكانيات والمهارة وإنهاء الهجمات.

وتابع محمد صديق في تصريحات للاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى والمريخ السودانى، على تليفزيون الخليج 365، على هامش مباراة الأهلى والمريخ السوداني التى انتهت بفوز الأحمر 3 / 0 في الجولة الأولي لدوري أبطال أفريقيا، أن طاهر يجيد اللعب على المرمي وإحراز أهداف عكس رمضان صبحي الذى لا يجيد إحراز الأهداف وإنهاء الهجمات.

وأضاف مدافع الأهلي أن طاهر محمد أعلن عن نفسه في مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، وظهر بمستوى جيد، وأنه لاعب جرىء لا يخشي المنافس وهذه متطلبات الأندية الكبيرة بوجود لاعب مهم.