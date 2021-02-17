شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق الثلاثية فى افتتاح دور المجموعات للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السودانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لحساب دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتعد الفوز بثلاثية مساء الثلاثاء هى الثالثة للأهلى فى مستهل مشواره بدور المجموعات، وتعود المناسبة الأولى فى نسخة 1999، عندما تمكن الأهلى من الفوز على شوتنج ستارز النيجيرى فى ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عن طريق شادى محمد ومحمد جودة وأحمد بلال.

وعاد الأهلى ليفتتح مشواره بدور المجموعات لنسخة 2001 بالفوز على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية الأهلى فى تلك المباراة علاء إبراهيم وصنداى وسجل أحمد أبو مسلم الهدف الثالث.

وتعد ثلاثية الأهلى مساء الثلاثاء أول ثلاثية نظيفة فى مستهل مشواره بمرحلة المجموعات فى تاريخ مشاركاته بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبات الفوز الذى حققه الأهلى على حساب المريخ السودانى هو أفضل انطلاقة للفريق بمرحلة المجموعات، وأكبر فوز منذ قيام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتعديل لوائح البطولة وتطبيق دورى المجموعات.

وكان الأهلى قد فاز على المريخ السودانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن افتتاحية دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

افتتح محمد مجدى أفشة التسجيل فى الدقيقة 57، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 63، واختتم والتر بواليا الثلاثية بحلول الدقيقة 71.

فى سياق آخر، شهد اللقاء نجاح الكونغولى والتر بواليا فى تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلى فى أول ظهور أفريقى له مع الفريق، حيث احتاج والتر بواليا 71 دقيقة فقط ليسجل هدفه الإفريقى الأول بقميص النادى الأهلى حامل لقب دورى الأبطال وصاحب الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب الأغلى داخل القارة السمراء برصيد 9 ألقاب.

ليصبح والتر بواليا أول كونغولى يسجل بقميص الأهلى بشكل عام، وفى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل خاص، لينضم والتر بواليا إلى القائمة التاريخية لهدافى الأهلى فى البطولات الإفريقية، التى يتصدرها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى برصيد 37 هدفًا.

وبات والتر بواليا اللاعب المحترف الأجنبى رقم 18 الذى يسجل للأهلى فى البطولات الإفريقية، التى يتقدمها الأنجولى فلافيو مهاجم الأهلى الأسبق، الذى يتصدر قائمة الهدافين الأجانب للأهلى برصيد 18 هدفًا، ومن بعده المهاجم المغربى وليد أزارو برصيد 13 هدفًا، والتونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الذى يأتى فى المركز الثالث برصيد 9 أهداف، ثم جناح الفريق الحالى جونيور أجايى برصيد 6 أهداف فى المركز الرابع، والغانى جون أنطوى فى المركز الخامس برصيد 4 أهداف.

ونجح بواليا فى تعزيز تقدم الأهلى وأضاف الهدف الثالث للفريق بحلول الدقيقة 71، بعدما سجل أفشة الهدف الأول وأضاف كهربا هدف الأهلى الثانى.