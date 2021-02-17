شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ: لست نادما على تصريح "الفول والطعمية" والأهلى مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر الدين النابي ، المدير الفني لفريق المريخ السوداني ، أنه راضٍ تماماً وليس نادما عن تصريحاته التي أدلى بها قبل مباراة فريقه أمام الأهلي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا كانت واقعية لمعرفته الجيدة بقدرات الأهلي.

وكان النابي رد على سؤال توقعه الخسارة من النادى الأهلى لـ"الخليج 365" قائلا: "لا يوجد مدرب يتوقع الهزيمة ولو حدث ذلك أروح أبيع فول وطعمية".

وأضاف النابي في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا شوط أول جيد أمام الأهلي ونجحنا في الخروج من الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، ولكننا لم نتمكن من الحفاظ على النتيجة في الشوط الثاني".

تابع: "تأخرت بالدفع ببعض العناصر المميزة في الشوط الثاني لعدم جاهزيتهم بشكل كامل، حيث إن التعاقد مع الفريق تم منذ أسبوعين فقط و الوقت لم يكن كافياً للتحضير للمباراة، كما أن الأداء في مباراة الإياب سيتطور بشكل كبير".

وقال التونسي نصر الدين النابي إنه اتفق مع مجلس إدارة النادي أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الوقت للتجانس وتقديم مباريات كبيرة تليق باسم النادي السوداني الكبير، مواصلا: "توليت المهمة في ظروف صعبة والفريق سيتطور تدريجياً خلال الفترة المقبلة".

واختتم النابي: "موسيماني لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في كل مركز، وأهنئ الأهلي على الفوز، وأعِد الجمهور بتقديم مباراة كبيرة في الإياب".