شكرا لقرائتكم خبر عن وليد هويدي: إيهاب جلال صاحب فضل على المقاصة ولن يرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد هويدي، المشرف على الكرة بنادي المقاصة، أنه لا نية للاستغناء عن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها عقب مباراة الثلاثاء ببطولة الدوري، أمام البنك الأهلي، والتى انتهت بفوز الفريق الفيومي بهدف دون رد.

وكان إيهاب جلال قد هاجم لاعبيه وانتقدهم، عقب نهاية مباراة البنك الأهلي: "اللاعيبة عندها إهمال وعدم إدراك إنك فريق كبير وهسيب الفريق لو استمر بالطريقة دي مش هكمل نهائي، اللي مش قادر هيمشي لو اللعب متحسنش بكل تأكيد مش هستمر مع الفريق ويجب محاسبة كل المقصرين، واللي مش متحمل مسؤولية لكن أنا مش هقدر أقعد مع بعض لاعيبة معندهاش طموح وأنا مش سعيد نهائي بهذا الأداء".

وقال هويدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامح مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس: "إيهاب جلال ربما يكون مستاء من أداء اللاعبين، ولا يوجد أي أزمات بينه وبين الإدارة أو بينه وبين اللاعبين، ولن ننسى له إنقاذه للفريق في الموسم الماضي".

وتابع: "إيهاب جلال له فضل على المقاصة، ولم يتخلى عنا في ظروف أصعب من ذلك، ولا يفكر في الرحيل مطلقا..قد يكون لإيهاب جلال مستحقات من الموسم الماضي، لكني أقرب شخص له ولو هناك شيء يدور في عقله لأبلغنا به".