شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: عودة أجاي مكسب للأهلي.. وتصريحات "الفول والطعمية" مبالغ فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن المارد الأحمر لم يجد صعوبة في الفوز على المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

وأضاف رضا عبد العال: "المباراة كانت فقيرة فنياً، والمريخ السوداني فريق متواضع جداً ولم نشعر به على مدار شوطي المباراة، وتصريحات التونسي نصر الدين النابي المدير الفني للمريخ السوداني التي أدلى بها قبل المباراة وقال فيها لو توقعت العزيمة من الأهلى أروح أبيع فول وطعمية لم تكن فى محلها، وأداء الفريق لا يناسب ما صرح به النابي قبل المباراة".

وأشاد رضا عبد العال بأداء النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي خلال مباراة المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحا: "عودة أجاي مكسب كبير للأهلي في الجانب الهجومي، فهو لاعب مميز ويشكل خطورة كبيرة حول المرمى".

وواصل: "أليو ديانج لا غنى عنه في وسط ملعب الأهلي، وأتعجب من جلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات، كما أتمنى أن تكون المباراة بمثابة دفعة قوية للزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق"، مؤكدا أن الأهلي كان بإمكانه إحراز المزيد من الأهداف ومضاعفة النتيجة أمام المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات لدوري الأبطال أفريقيا.

وأكمل عبد العال: "الأهلي افتقد بعض العناصر الهامة مثل أيمن أشرف وعلي معلول ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر، ولو تواجد هؤلاء اللاعبون لأصبحت النتيجة أكثر من ذلك، والمريخ كان محظوظاً لخروج النتيجة بثلاثية فقط، ولكن أتوقع مباراة أقوى من المريخ في الإياب".