شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: كنا قلقانين من المفاجآت أمام المريخ.. وحققنا مكاسب كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني كان قلقا من مباراته ضد المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "كنا قلقانين منها للغاية رغم أننا فريق كبير ولنا تاريخنا ولكن دائما بعد الخروج من البطولات الكبيرة تحدث مفاجآت بخلاف الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق الأحمر، وهي عوامل كان من الممكن أن تؤثر بالسلب على الفريق، وعانيانا من إصابة عدد كبير".

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "حققنا مكاسب كثيرة من المباراة أهمها تسجيل والتر بواليا ومشاركة سعد سمير ولاعبين يتواجدون في الملعب مثل أكرم توفيق ومحمد شريف ومروان محسن، والمباراة انتهت وسنقابل فريق شكله مختلف يوم الثلاثاء المقبل، وشاهدت مباراته وعلى المستوى التنظيمي جيدين للغاية والتحاماتهم كانت عالية وان شاء الله نكون موفقين".

وأوضح: "لدي مجموعة من اللاعبين من يعرفون مسئولية الأهلي على رأسهم محمد الشناوي مع سعد سمير وأيمن أشرف ووليد سليمان وعلي معلول وعمرو السولية، والقادم سيكون أصعب، ويجب ألا يتأثر تركيزنا في الفترة القادمة".

وأضاف: "وليد سليمان يعلم دوره جيدا ممكن لا يشارك في المباريات لظروف الإصابة، ولكن موجود بكل جوارحه".