سيد عبد الحفيظ: علي معلول تشعر أنه أهلاوي أباً عن جد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن يعرف علي معلول لاعب فريقه جيدًا فقد كان موجودًا في بدايات اللاعب التونسي بالقلعة الحمراء.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج اللعيب:"مباراة الوداد في نهائي نسخة 2017 لعبّ علي معلول آخر 5 دقائق في المباراة وهو يُعاني من شد وتضاعف الأمر ولم يُشارك في المباراة التالية.. علي أكبر من أي كلام يُقال عليه".

واسترسل مدير الكرة بالنادي الأهلي:"لا نتعامل في النادي مع علي على أنه من بلد أخرى أو العكس وكل ما يُقال عنه أو عن أي لاعب لا نوليه الاهتمام".

وبسؤاله عن تجديد تعاقد علي معلول، ردّ عبدالحفيظ:"كما قلت تشعر أنه أهلاوي أباً عن جد والفترة المقبلة هناك ملفات سيتم فتحها".

وتطرق عبدالحفيظ، في تصريحاته لمباراة فريقه أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، قائلاً:"كان لدينا عدة غيابات ولكننا نراهن دائماً على المجموعة والقائمة ككل، أهم مكسب كان الثلاثة نقاط وعلى مستوى الأفراد تسجيل بواليا وهو شيء يُسعدني، وكذلك مشاركة أكثر من لاعب ولكن على المستوى الجماعي الأهم هو الفوز.. ولم يكن لديناً أي شك في قدرات أو شخصية بواليا".

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن مباراتهم المقبلة بالبطولة ذاتها أمام سيمبا مباراة قوية:"الفريق التنزاني الآن له هوية مختلفة وشاهدنا مباراته أمام فيتا التي فاز عليه بها نعم سجل هدف من ركلة جزاء ولكن هي ركلة جاءت بعد العديد من الفرص، وسنُغلق الصفحة بما فيها كأس العالم للأندية ومباراة المريخ ونركز بنفس الاهتمام والتحضير لمباراة سيمبا التي ستشهد عودة لاعبينا".