بيراميدز: نتعرض لتجاهل إعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن النادي يتعرض لتجاهل إعلامي رغم تحقيق الفوز على راسينج كلوب الإيفواري في ذهاب دور الـ32 الثاني لبطولة الكونفدرالية.

وقال سعيد، ردا على سؤال أحمد حسام ميدو في برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" بالساعات الأولى من صباح الأربعاء: "بالتأكيد أشعر بأن بيراميدز يتعرض لتجاهل إعلامي".

وأضاف: "نعاني من مشكلة بسبب عدم تركيز الإعلام على انتصاراتنا في الكونفدرالية، لدينا لاعبين في منتخب مصر وبيراميدز يمثل مصر في البطولات الإفريقية مثل الأهلي والزمالك".

وأوضح: "أتفهم ذلك لو كان في الدوري أو على المستوى المحلي، لكن عندما نلعب على المستوى الإفريقي من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام، وهو ما كان يحدث أيضا مع المقاولون".

وكشف: "نعاني من أزمة أخرى وهي نشر أخبار مغلوطة عن بيراميدز بسبب انتماء من يروج لها".

وأكد المدير الرياضي بيراميدز: "هدفنا المنافسة على الثلاث البطولات التي نشارك بها في الدوري والكأس والكونفدرالية خلال الموسم الجاري ونأمل في التتويج باللقب".

وأتم هاني سعيد قائلا: "لم نفقد الأمل في الدوري وسننافس على اللقب حال تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الخمس المتبقية بالدور الأول".