كلوب: لسنا سعداء بنتائجنا الأخيرة.. ولكن علينا ألا ننسى سيطرتنا السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، سعادته بالأداء والنتيجة التي حققها فريقه في مواجهة لايبزيج الألماني مساء الثلاثاء، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشار كلوب في تصريحات بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن نتائج فريقه في الفترة الأخيرة ليست على ما يرام، لافتًا إلى أنها ليست مرضية لأي فرد في ناديه.

وقال كلوب: "اللقاء خرج كما أردنا، هذه المواجهة كنا بحاجة إليها، لايبزيج كان بإمكانه أن يكون عملاقًا أمامنا ولديهم العديد من المميزات، لكننا تحكمنا بهم بطريقة رائعة وحقننا النتيجة التي نستحقها".

وأكمل: "أعرف لايبزيج جيدًا، الكثيرون انتظروا أن ننزلق أمامهم ولكنه لم يحدث، لاعبو ليفربول لعبوا لقاء جيد حقًا واستحقوا الانتصار وأجبروا الخصم على ارتكاب الأخطاء".

وأضاف: "كاباك لاعب جيد، سعيد للغاية بمستواه، وكذلك هندرسون الذي بإمكانه اللعب في نفس المركز، وبوجه عام أنا سعيد بالفريق ككل".

وأردف: "أليسون سيكون بإمكانه النوم جيدًا في رحلة عودتنا إلى إنجلترا، لقد ساعدنا كثيرًا أمام لايبزيج، الأمر ليس في فوزنا باللقاء وأن كل شيء على ما يرام، لكننا لعبنا كرة قدم جيدة".

واختتم: "لا أحد سعيدًا بالنتائج التي تحققت مؤخرًا لكننا نلعب كرة قدم، وسبق لنا أن سيطرنا على مانشستر سيتي وليستر مرات عديدة، فعلينا ألا ننسى ذلك".