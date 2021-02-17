مدرب المريخ: لم أمتلك الوقت لأستعد للأهلي "بطل أفريقيا وثالث العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد نصر الدين نابي المدير الفني لنادي المريخ السوداني، أنه لم يمتلك الوقت الكافي لكي يستعد لمواجهة الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا وثالث العالم.

وخسر المريخ 3-0 أمام الأهلي في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتُوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، وحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية الأخيرة بقطر.

وقال مدرب المريخ في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس 2" "من السهل أن تتحدث نظرياً عن مواجهة فريق بحجم الأهلي، الكلام سهل، لكن لم يكن لدي الوقت الكافي لكي أستعد لمواجهة بطل أفريقيا وثالث العالم، والإدارة تعلم ذلك".

واستمر "لم أكن ألعب بتحفظ دفاعي كامل أمام الأهلي".

وشدد "في الأهلي الخطر يأتي من كل جانب في الملعب، فريق كبير يمتلك إمكانيات وحلول، غاب علي معلول، لكن هناك أفشة صاحب حلول".

واختتم "الأهلي نادي كبير ولا يتأثر بالغيابات، هناك لاعبين مميزين بالفريق، وإن شاء الله تلك الخسارة لا يكون لها أي تأثير بشكل حظوظ الفريق في التأهل".