أول تعليق من صلاح "رجل مباراة" ليفربول ولايبزج بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه يسعد كثيراً بتسجيل الأهداف، مشيراً الى أن فريقه يجب أن يلعب بقوة ويقاتل طوال الـ90 دقيقة.

وسجل صلاح هدفاً في فوز ليفربول 2-0 أمام لايبزج الألماني بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في تصريحات بعد المباراة "أكون سعيداً بتسجيل الأهداف بكل تأكيد".

وتابع "لعبنا بشكل جيد أمام لايبزج، كان خصماً صعباً، كنا نعرف كيف يلعبون".

وأضاف "علينا أن نواصل العمل، مباراة الإياب ستكون على ملعبنا، لكن ستكون صعبة أيضاً، نتمنى أن نحسم التأهل لربع النهائي".

واختتم "أعتقد أن المباراة الأخيرة لنا كانت جيدة حتى الدقيقة 75، لكن تلك هي كرة القدم، يجب أن تلعب بشكل قوي وتقاتل طوال الـ90 دقيقة، أتمنى أن نتحلى دائماً بالثقة".

وتُوج محمد صلاح بجائزة رجل مباراة ليفربول ولايبزج بدوري أبطال أوروبا.