إنجاز مبابي بين 10 أرقام من اكتساح باريس لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل المهاجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي ثلاثة أهداف ليقود فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى توجيه صفعة قوية لبرشلونة الإسباني بالفوز عليه 4-1 في عقر داره اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقطع باريس سان جيرمان خطوة هائلة على طريق التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب على ملعبه في العاشر من مارس المقبل، فيما سيحتاج الفريق الكتالوني إلى الفوز بفارق أربعة أهداف من أجل استكمال مشواره بالبطولة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت في المباراة:

- حقق سان جيرمان أول فوز لفريق فرنسي على برشلونة في استاد "كامب نو" على مدار تاريخ دوري الأبطال بعد 10 مباريات بلا فوز للفرنسيين (8 هزائم وتعادلين).

- لأول مرة يخسر برشلونة مباراتين متتاليتين على أرضه في كامب نو خلال موسم واحد لبطولة أوروبية، حيث تلقى الهزيمة ضد يوفنتوس الإيطالي 0-3 وباريس سان جيرمان 1-4.

- تلقى برشلونة 12 هدفا في آخر مبارتين لعبهما في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من بايرن ميونيخ 8-2 وباريس سان جيرمان 4-1.

- هزيمة برشلونة 4-1 أمام PSG هي ثاني هزيمة له على أرضه بثلاثة أهداف أو أكثر هذا الموسم بعد الخسارة 0-3 ضد يوفنتوس، مثلما خسر في مواسمه العشرين السابقة مجتمعة في جميع المسابقات.

- أصبح باريس سان جيرمان أول فريق يهزم برشلونة على ملعبه في مراحل خروج المغلوب بدوري الأبطال، منذ أن فعلها بايرن ميونيخ في 2013 بإياب نصف نهائي المسابقة.

- أصبح كيليان مبابي ثالث لاعب يسجل هاتريك أمام برشلونة في تاريخ دوري الأبطال بعد كل من أندريه شيفشينكو مع دينامو كييف وفاوستينو أسبريا مع نيوكاسل يونايتد، وكلاهما في عام 1997.

- مبابي هو أول لاعب يسجل هاتريك ضد برشلونة في دور خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

- بات مبابي ثالث أفضل هداف من باريس في جميع البطولات برصيد 111 هدفا، خلف كل من إدينسون كافاني الهداف التاريخي لـPSG برصيد 200 هدف وزلاتان إبراهيموفيتش (156 هدفا).

- سجل ليونيل ميسي قائد برشلونة للعام الـ17 على التوالي في دوري أبطال أوروبا في الفترة بين (2005 و2021)، ليُعادل إنجاز راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق بين عامي (1995 و2011).

- أحرز سجل الهدف رقم 20 له هذا الموسم في جميع المسابقات، وبات هذا الموسم هو الـ13 على التوالي الذي يسجل فيه الأسطورة الأرجنتيني 20 هدفا على الأقل مع برشلونة.