الزمالك يستهدف الابتعاد خطوة عن الأهلي بزيادة أحزان الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يستهدف الزمالك الابتعاد بصدارة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 13 على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتصدر مؤقتاً برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي لم يلعب أخر جولتين لمشاركته في كأس العالم للأندية.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوز جديد على الإسماعيلي يوسع فارق النقاط مع الأهلي إلى 8 نقاط، مع 3 مباريات أقل لحامل اللقب، من أجل زيادة الضغط على الفريق الأحمر ليصبح مُطالباً بالفوز بكل المؤجلات لاستعادة الصدارة.

وتجاوز الزمالك كبوة الخسارة أمام غزل المحلة في الجولة قبل الماضية، ونجح في تحقيق الفوز في أخر ظهور له بالدوري على فريق الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة ليستعيد الثقة.

على الجهة الأخرى يمر الإسماعيلي بأحد أسوأ مواسمه على الإطلاق حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة متذيل جدول الترتيب.

الإسماعيلي لعب 11 مباراة هذا الموسم حقق خلالها انتصار وحيد، وتلقى 5 هزائم وحصد 5 نقاط من 5 تعادلات، ليصبح مهدداً بقوة بالهبوط.

وفي الوقت الذي يُحاول فيه الإسماعيلي الهروب من منطقة الهبوط يصطدم بطموح الزمالك للابتعاد بالصدارة حيث يأمل الفارس الأبيض في أن يتوج بلقب الدوري رقم 13 بنهاية الموسم الحالي.

ويتعين على الزمالك إذا أراد تحقيق فوزه رقم 9 هذا الموسم، أن يترك الإسماعيلي غارقاً في أحزانه بالخسارة السادسة التي قد تدفعه إلى المركز الأخير في الدوري وزيادة احتمالات هبوطه.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 13 في الدوري المصري

التاريخ: 17 فبراير 2021

التوقيت: 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: استاد القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1