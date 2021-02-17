تقارير: كاف يقرر إقامة مباراة الوداد وكايزر تشيفز في 28 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قالت قناة الرياضية المغربية، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر إعادة برمجة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 13 فبراير بمدينة الدار البيضاء، إلا أن الاتحاد المغربي أكد في بيان رسمي أن المباراة لن يتم السماح باستقبالها في البلاد "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الاخيرة لكوفيد 19".

وأخطر الاتحاد المغربي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموافقة مصر على استقبال مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في مستهل دور المجموعات من المسابقة، حيث ستكون المباراة على ستاد الأهلي we السلام.

وأشارت قناة الرياضية المغربية إلى أن الكاف قرر إعادة برمجة مباراة الوداد مع كايزر تشيفز في 28 فبراير الجاري على ستاد الأهلي we السلام.

ويلعب الوداد البيضاوي في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال التي تضم كل من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، هوريا كوناكري الغيني وبترو أتلتيكو الأنجولي.