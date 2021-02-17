الدوري السعودي | الكشف عن 3 مرشحين لتولي تدريب الهلال

وضعت إدارة الهلال 3 أسماء ضمن قائمة الترشيحات لتولي تدريب الفريق، خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو، الذي تمت إقالته عقب الهزيمة من ضمك بهدف دون رد ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب صحيفة “سبورت” الرومانية فإن مدرب الهلال السابق، أولاريو كوزمين، أقوي المرشحين لشغل المنصب، لاسيما وأنه لا يرتبط بعقد مع أحد الأندية في الوقت الحالي، بعد رحيله رسميًا عن جيانغسو، الذي حقق معه لقب الدوري الصيني.

وتولى كوزمين قيادة الهلال في الفترة من يوليو 2007 إلي فبراير 2009. وحقق الدوري السعودي مرة واحدة عام 2008، إضافة إلى بطولتي كأس ولي العهد عامي 2008 و2009، قبل أن يرحل إلى تدريب السد ويفوز معه بكأس نجوم قطر عام 2010.

ويتواجد كذلك في قائمة الترشيحات الفرنسي الفرنسي برونو جينيسيو، المدير الفني السابق لنادي ليون الفرنسي، وكان أيضًا مدربًا لبكين غوان الصيني قبل أن يرحل عن النادي لعدم توصله لاتفاق مع الإدارة هناك لتمديد التعاقد، وينافسه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي السابق.

وكانت إدارة الهلال قد أسندت مهمة تدريب الفريق مؤقتًا إلى البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي كان يقود في الأيام الماضية شباب النادي تحت 19 عامًا.