نتيجة مباراة برشلونة اليوم امام باريس في دوري أبطال أوروبا “المهانة باتت عادة”

شاهد فيديو يوتيوب لاهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو في كتالونيا، وانتهت بخسارة مُهينة جديدة للنادي الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم من ركلة جزاء، تشبه لحد كبير الإهانة التي تعرض لها الفريق في ربع نهائي البطولة الموسم الماضي عندما خسر من بايرن ميونخ 8/2.

تقدم برشلونة في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي بنجاح، بعدما تحصل عليها الهولندي فرينكي دي يونج بسبب عرقلة من الظهير لايفن كورزاوا داخل المنطقة.

لكن لم يمر أكثر من 5 دقائق، وعدل باريس سان جيرمان النتيجة بهدف عالمي سجله بطل كأس العالم كيليان مبابي في الدقيقة 32 بعد مراوغة جميلة للثنائي لينجليه وبيكيه في لعبة واحدة فور تسلمه لتمريرة بينية من الإيطالي ماركو فيراتي.

وأضاع الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان هدفين مؤكدين في الدقيقتين 29 و34 بتسديدات مُخيبة للآمال، ما صعب المباراة كثيرًا على البلوجرانا، في ظل تحفز لاعبي باريس بقيادة الثلاثي الهجومي “ماورو إيكاردي وكيليان مبابي ومويس كين”.

ورد باريس سان جيرمان بثلاث أو أربع محاولات قبل نهاية الشوط الأول، من بينهم تصويبة لمويس كين في الدقيقة 35 أنقذها تير شتيجن بأعجوبة، بالاضافة إلى رأسية مذهلة من إيكاردي ذهبت في الشباك الخارجية عند الدقيقة 45 بعد عرضية من ركنية تغلب خلالها في الصراع الهوائي على بيكيه.

مع بداية الشوط الثاني تضاعف ضغط باريس سان جيرمان على تير شتيجن الذي أبدع في إنقاذ تصويبة مقوسة جميلة من مبابي في الدقيقة 46، قبل أن يزيح تسديدة لمويس كين غيرت اتجاهها في قدم أحد المدافعين.

وفي الدقيقة 64، تمكن باريس سان جيرمان من تسجيل الهدف الثاني المستحق، عن طريق كيليان مبابي، مستغلاً هفوة دفاعية ساذجة من جيرارد بيكيه في تشتيت كرة عرضية داخل منطقة الستة ياردات.

وفي الدقيقة 70 أضاف الايطالي مويس كين الهدف الثالث لباريس سان جيرمان برأسية جميلة بعد عرضية الأرجنتيني باريديس من ركلة حرة مباشرة.

وقبل النهاية بخمس دقائق أضاف كيليان مبابي الهدف الشخصي الثالث له والرابع لفريقه بعد عملية ثنائية جميلة مع دراكسلر في هجمة مرتدة سريعة، ليجعل مهمة البرسا مستحيلة للعودة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

خطوة عملاقة نحو ربع النهائي

خطا كل من باريس سان جرمان الفرنسي وليفربول الانجليزي خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بفوز الاول التاريخي على برشلونة الاسباني 4-1 في عقر داره بفضل ثلاثية لنجمه كيليان مبابي، والثاني على لايبزيغ الالماني خارج ملعبه ايضا بهدفين نظيفين.

وخطف مبابي الاضواء من نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي ووضع فريقه في وضعية ممتازة لبلوغ ربع النهائي قبل مباراة الاياب المقررة على ملعب بارك دي برانس في 10 مارس المقبل.

وبات سان جرمان اول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري ابطال اوروبا، اما الفريق الفرنسي الاخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الاوروبية.

في المقابل، يواجه برشلونة خطر الخروج دون لقب يذكر هذا الموسم بعد هذه النتيجة المذلة، لانه خسر ايضا في ذهاب نصف نهائي كأس اسبانيا امام اشبيلية صفر-2، ويتخلف بفارق 8 نقاط في الدوري المحلي وراء اتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة ايضا.

وعبر مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان عن اسفه لنتيجة فريقه السلبية بقوله “تفوق علينا الفريق المنافس في الشوط الاول وكان اكثر جاهزية من الناحية البدنية. لقد اثبت باريس سان جرمان بانه يملك فريقا اكثر كمالا من فريقنا ويجب الاعتراف بذلك”.

واضاف “تبقى هناك مباراة الاياب لكن يجب ان اعترف لكم بان حظوظنا اصبحت ضئيلة جدا”.

أما قائد سان جرمان البرازيلي ماركينيوس فقال “انها امسية ناجحة. نعود الى الديار بفوز مع 4 اهداف. لكن يجب ان نبقى متواضعين. اذا حافظنا على هذه الذهنية نستطيع الذهاب بعيدا”.

وفي غياب البرازيلي نيمار والجناح الارجنتيني انخل دي ماريا، قرر مدرب باريس سان جرمان الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو اشراك ثلاثي خط المقدمة المؤلف من الارجنتيني ماورو ايكاردي وكين ومبابي.

في المقابل، عاد قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه الى صفوف الفريق بعد غياب دام من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب اصابة في اربطة الركبة للعب الى جانب الفرنسي كليمان لانغليه.

برشلونة يتقدم ثم ينهار

بدأ الفريقان المباراة بحذر شديد قبل ان يحصل الفريق الكاتالوني على اول فرصة حقيقية اثر تمريرة بينية من بدري باتجاه الفرنسي انطوان غريزمان لكن الاخير سدد ضعيفة بين يدي الحارس الكوستاركي كيلور نافاس (14).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة اثر كرة مشتركة بين لايفين كورزاوا ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ، فانبرى لها ميسي بيسراه مسددا الكرة بقوة في سقف الشباك (27). والهدف هو الرابع لميسي هذا الموسم في دوري ابطال اوروبا.

لكن الفريق الكاتالوني لم ينعم طويلا بهدف السبق لان فريق العاصمة الفرنسية نجح في ادراك التعادل بعد لعبة مشتركة رائعة بين كورزاوا الذي مرر كرة عرضية باتجاه الايطالي ماركو فيراتي فغمزها الاخير باتجاه مبابي، ليتخطى الاخير مواطنه لانغليه ويسدد بيسراه كرة قوية في اعلى الشباك (32).

وكاد كورزاوا يضيف الهدف الثاني لسان جرمان بكرة زاحفة لكن الحارس الالماني مارك اندري تير شتيغن تصدى لها.

ورد برشلونة بفرصة لغريزمان مرت الى جانب القائم الايمن (43).

وفي الشوط الثاني ضرب سان جرمان بقوة بتسجيله ثلاثة اهداف، الاول اثر تمريرة عرضية من الظهير الايطالي الساندرو فلورنزي أخطأ بيكيه في تشتيتها ليتابعها مبابي داخل الشباك (65).

ثم رفع الارجنتيني لياندرو باريديس كرة متقنة داخل المنطقة من ركلة حرة مباشرة تطاول لها كين برأسه وزرعها داخل الشباك (70).

وابى مبابي الا ان يسجل ثلاثيته من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من الاحتياطي الألماني يوليان دراكسلر، فتابعها لولوبية في الزاوية البعيدة لمرمى تير شتيغن (85) ليسقط برشلونة بالضربة القاضية.