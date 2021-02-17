فيديو يوتيوب | اهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا “هاتريك مبابي”

شاهد فيديو يوتيوب لاهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو في كتالونيا.

تقدم برشلونة في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي بنجاح، بعدما تحصل عليها الهولندي فرينكي دي يونج بسبب عرقلة من الظهير لايفن كورزاوا داخل المنطقة.

لكن لم يمر أكثر من 5 دقائق، وعدل باريس سان جيرمان النتيجة بهدف عالمي سجله بطل كأس العالم كيليان مبابي في الدقيقة 32 بعد مراوغة جميلة للثنائي لينجليه وبيكيه في لعبة واحدة فور تسلمه لتمريرة بينية من الإيطالي ماركو فيراتي.

وأضاع الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان هدفين مؤكدين في الدقيقتين 29 و34 بتسديدات مُخيبة للآمال، ما صعب المباراة كثيرًا على البلوجرانا، في ظل تحفز لاعبي باريس بقيادة الثلاثي الهجومي “ماورو إيكاردي وكيليان مبابي ومويس كين”.

ورد باريس سان جيرمان بثلاث أو أربع محاولات قبل نهاية الشوط الأول، من بينهم تصويبة لمويس كين في الدقيقة 35 أنقذها تير شتيجن بأعجوبة، بالاضافة إلى رأسية مذهلة من إيكاردي ذهبت في الشباك الخارجية عند الدقيقة 45 بعد عرضية من ركنية تغلب خلالها في الصراع الهوائي على بيكيه.

مع بداية الشوط الثاني تضاعف ضغط باريس سان جيرمان على تير شتيجن الذي أبدع في إنقاذ تصويبة مقوسة جميلة من مبابي في الدقيقة 46، قبل أن يزيح تسديدة لمويس كين غيرت اتجاهها في قدم أحد المدافعين.

وفي الدقيقة 64، تمكن باريس سان جيرمان من تسجيل الهدف الثاني المستحق، عن طريق كيليان مبابي، مستغلاً هفوة دفاعية ساذجة من جيرارد بيكيه في تشتيت كرة عرضية داخل منطقة الستة ياردات.

وفي الدقيقة 70 أضاف الايطالي مويس كين الهدف الثالث لباريس سان جيرمان برأسية جميلة بعد عرضية الأرجنتيني باريديس من ركلة حرة مباشرة.

وقبل النهاية بخمس دقائق أضاف كيليان مبابي الهدف الشخصي الثالث له والرابع لفريقه بعد عملية ثنائية جميلة مع دراكسلر في هجمة مرتدة سريعة، ليجعل مهمة البرسا مستحيلة للعودة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

شاهد اهداف مباراة برشلونة وباريس

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