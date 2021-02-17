فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة ليفربول ولايبزيج، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16.

واصل نجم كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح سطوعه مع ليفربول الإنجليزي وممارسة هوايته في هز الشباك ليقود فريقه إلى فوز ثمين 2 / صفر على لايبزج الألماني اليوم الثلاثاء.

وقطع ليفربول خطوة هائلة على طريق التأهل للدور التالي (دور الثمانية) في البطولة حيث سهلت مباراة اليوم من مهمة الفريق في لقاء الإياب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ولكن ليفربول انتفض في الشوط الثاني وحقق الفوز بهدفين سجلهما صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 53 و58 .

ونقلت مباراة اليوم بين لايبزيج وليفربول الفائز بلقب البطولة في 2019 إلى بودابست بسبب عدم سماح السلطات الألمانية لفريق ليفربول بالدخول إلى ألمانيا في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وحقق ليفربول الفوز في مباراة اليوم بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي حيث كان طموح ليفربول هو استعادة اتزانه في الموسم الحالي من خلال هذه المواجهة التي تفوق فيها على لايبزج المستقر فنيا بقيادة مديره الفني جوليان ناجلسمان.

وأبعدت الهزائم الثلاثة ليفربول عن دائرة المنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم أنه بدأ الموسم كمرشح قوي للدفاع عن اللقب الذي استعاده في الموسم الماضي بعد غياب عن منصة التتويج لمدة 30 عاما.

وألقت الإصابات في صفوف ليفربول ، ومنها إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب ، بظلالها على مسيرة الفريق في الموسم الحالي.

نقل بث مباشر مباراة “ليفربول ولايبزيج” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما نقل على قناة زيجو سبورت الهولندية، وقناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وشهدت مباراة يورجن كلوب الـ300 مع ليفربول خسارة مذلة هي الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي بنتيجة (3-1)،وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الإنجليزي 3 مرات متتالية ذلك منذ نوفمبر 2014.

ولم يخسر ليفربول في آخر 5 مباريات خارج أرضه أمام الأندية الألمانية بكافة المسابقات، انتصر في 3 مناسبات، وتعادل في مباراتين، وآخر خسارة له تعود لعام 2002 أمام باير ليفركوزن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة (2-4).

وسعى ليفربول إلى تحقيق الانتصار اليوم على “لايبزيج” لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد ابتعاد الفريق بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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