فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات.

استهل الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير على ضيفه المريخ السوداني 3 /صفر، فى المباراة التي اقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الأهلي الانتصار في الشوط الثاني.

وافتتح محمد مجدي افشة التسجيل في الدقيقة57 ثم أضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يدون المهاجم الزامبي والتر بواليا أول أهدافه بقميص الأهلي وذلك في الدقيقة 71.

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى بثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط عن سيمبا التنزاني ويتذيل المريخ وفيتا كلوب الكونغولي المجموعة بدون نقاط.

نقل بث مباشر الاهلي والمريخ على قناة بي ان سبورت HD7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما نقل على قناة أون تايم سبورتس “البث الأرضي”.

ودخل النادي الاهلي مباراة اليوم أمام المريخ بمعنويات عالية، بعدما نجح في تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية قبل أيام قليلة على حساب بطل أمريكا الجنوبية “بالميراس” البرازيلي.

وسعي ثالث العالم “الاهلي” إلى بدء رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حققه الموسم الماضي على حساب غريمه “الزمالك”، بتحقيق الانتصار على المريخ من أجل تقاسم صدارة المجموعة الأولى مع سيمبا التنزاني الذي انتصر على فيتا كلوب الكونغولي.

وقطع النادي الاهلي تذكرة عبوره إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على حساب بطل النيجر “سونديب”، بعد فوزه عليه بهدف دون رد في مباراة الذهاب، وبرباعية نظيفة في لقاء الإياب.

وغاب عن صفوف النادي الاهلي اليوم من قائمته الأفريقية كلٌّ من “علي معلول، وليد سليمان، طاهر طاهر، وصلاح محسن” للإصابة، كما يفتقد خدمات “حسين الشحات” للإيقاف.

على الجهة المقابلة، بدأ نادي المريخ السوداني مشواره في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من الدور التمهيدي الأول، حيث تجاوز “أوثو دويو” من الكونغو بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين، وعبر إلى دور المجموعات من بواية “إنييمبا” النيجيري رغم خسارته بنتيجة (2-1) في لقاء الإياب، مستفيدًا من انتصاره بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

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