نتيجة مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا “البطل يُنهي صيامه التهديفي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات.

استهل الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير على ضيفه المريخ السوداني 3 /صفر، فى المباراة التي اقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الأهلي الانتصار في الشوط الثاني.

وافتتح محمد مجدي افشة التسجيل في الدقيقة57 ثم أضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يدون المهاجم الزامبي والتر بواليا أول أهدافه بقميص الأهلي وذلك في الدقيقة 71.

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى بثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط عن سيمبا التنزاني ويتذيل المريخ وفيتا كلوب الكونغولي المجموعة بدون نقاط.

نقل بث مباشر الاهلي والمريخ على قناة بي ان سبورت HD7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما نقل على قناة أون تايم سبورتس “البث الأرضي”.

ودخل النادي الاهلي مباراة اليوم أمام المريخ بمعنويات عالية، بعدما نجح في تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية قبل أيام قليلة على حساب بطل أمريكا الجنوبية “بالميراس” البرازيلي.

وسعي ثالث العالم “الاهلي” إلى بدء رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حققه الموسم الماضي على حساب غريمه “الزمالك”، بتحقيق الانتصار على المريخ من أجل تقاسم صدارة المجموعة الأولى مع سيمبا التنزاني الذي انتصر على فيتا كلوب الكونغولي.

وقطع النادي الاهلي تذكرة عبوره إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على حساب بطل النيجر “سونديب”، بعد فوزه عليه بهدف دون رد في مباراة الذهاب، وبرباعية نظيفة في لقاء الإياب.

وغاب عن صفوف النادي الاهلي اليوم من قائمته الأفريقية كلٌّ من “علي معلول، وليد سليمان، طاهر طاهر، وصلاح محسن” للإصابة، كما يفتقد خدمات “حسين الشحات” للإيقاف.

على الجهة المقابلة، بدأ نادي المريخ السوداني مشواره في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من الدور التمهيدي الأول، حيث تجاوز “أوثو دويو” من الكونغو بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين، وعبر إلى دور المجموعات من بواية “إنييمبا” النيجيري رغم خسارته بنتيجة (2-1) في لقاء الإياب، مستفيدًا من انتصاره بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

وخلت الدقائق الخمس الأولى من أي فرص على المرميين قبل أن يشن الأهلي أولى هجماته في الدقيقة السادسة بعد تمريرة متقنة لمحمود وحيد داخل منطقة الجزاء قابلها بواليا برأسه لتصل الكرة إلى آفشة الذي سدد برأسه من مسافة قريبة لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وكاد الأهلي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 15 بعد هجمة منظمة انتهت عند كهربا الذي سدد كرة قوية لكنها مرت مباشرة من فوق الشباك.

وأجرى المريخ تغييرا اضراريا بخروج صلاح الدين نمر للإصابة ونزول أحمد محمد في الدقيقة 25.

وأنقذ منجد النيل أبو زيد حارس المريخ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 27 وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من كهربا.

وتوالت الفرص الضائعة للأهلي ولعل اخطرها تسديدة صاروخية أطلقها عمرو السولية في الدقيقة 35 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة لمرمى المريخ.

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول أوشك محمد هاني على تسجيل هدف السبق للاهلي بتسديدة رائعة لكن الكرة مرت على بعد سنتيمترات من المرمى السوداني.

وبدأ الشوط الثاني على ما انتهى عليه الشوط الأول حيث هجمات متتالية من الأهلي لكن مع استمرار سوء التوفيق أمام المرمى.

وكان محمود وحيد قريبا من تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 49 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وجاءت الدقيقة 57 لتشهد هدف السبق للأهلي بتوقيع آفشة بعد انطلاقة سريعة من محمد هاني أنهاها بتمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء قابلها آفشة برأسه في الشباك.

وأكد كهربا تفوق الأهلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعدما تلقى تمريرة من النيجيري جونيور اجايي اخترق على إثرها منطقة الجزاء وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد بسهولة في الشباك.

وسجل والتر بواليا أول هدف له مع الأهلي في الدقيقة 71 بعد تمريرة من عمرو السولية استقبلها بواليا وسط غفوة من دفاع المريخ وسدد بقوة في الزاوية اليمنى.

وكان بمقدور اجايي أن يحرز رابع أهداف الأهلي في الدقيقة 79 بعدما انفرد تماما بمرمى المريخ لكنه تعثر في اللمسة الأخيرة.

وضاعت فرصة مؤكدة للاهلي قبل ثلاث دقائق من النهاية بعد عرضية ذكية من اجايي استقبلها البديل أحمد رمضان بيكهام بشكل جيد قبل أن يسدد كرة قوية لكن حارس المريخ وقف له بالمرصاد.

ويعد صدام المريخ أمام الاهلي، هو الأول للفريق السوداني أمام فريق مصري في بطولة أفريقيا منذ 14 عامًا، وبالتحديد منذ عام 2007 عندما واجه الإسماعيلي في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وبشكلٍ عام حل فريق المريخ ضيفًا على الأندية المصرية في 9 مناسبات سابقة، خسر 8 مرات، وتعادل مرة وحيدة، ولم يحقق أي انتصار.

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