عاجل | تشكيلة ليفربول الاساسية امام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب تشكيلة ليفربول الاساسية التي سيخوض بها مباراة لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021.

وقرر إقامة مباراة ليفربول ولايبزيج على أرض محايدة (المجر) بسبب الإجراء الصارمة المفروضة من جانب الحكومة الألمانية على الرحلات القادمة من الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، ومن بينها بريطانيا.

وسيبدأ ليفربول بالحارس المخيب للآمال أليسون بيكر، رغم الهفوات القاتلة التي ارتكبها أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسببت في خسارة الريدز بنتائج عريضة قوامها 4 و3 أهداف – على الترتيب –.

وفي خط الدفاع سيعود المدافع التركي أوزان كاباك للمشاركة في تشكيلة ليفربول الأساسية للمرة الثانية منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي من شالكه بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2021/2020.

والتالي تشكيلة ليفربول الاساسية امام لايبزيج :

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون – جوردان هندرسون – أوزان كاباك – ألكسندر آرنولد

تياجو ألكانتارا – جورجينيو فينالدوم – كورتيس جونز

ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

على دكة بدلاء ليفربول يتواجد كل من : آدريان – كيليهير – كوستاس تسيميكاس – بن ديفيز – رهيس ويليامز – ناثانيل فيليبس – أوكسليد تشامبرلين – شكيردان شاكيري – جيك كين – ليتون كلاركسون – نيكو ويليامز – ديفوك أوريجي.

تشكيلة لايبزيج الاساسية: بيتر جولاسي – أنخلينو – دايوت أوباميكانو – لوكاس كلوستيرمان – نوردي موكيلي – كيفين كامبل – أمادو هايدارا – ميرسيل سابيتزير – تيلير آدامز – كريستوفر نكونكو – داني أولمو.