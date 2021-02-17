فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الوداد والفتح الرباطي في الدوري المغربي inwi

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الوداد والفتح الرباطي في الدوري المغربي inwi، في إحدى مباريات اليوم 16-2-2021، ضمن الجولة السادسة.

حقق الوداد فوزاً مثيراً أمام ضيفه الفتح الرباطي 3-2، فى المباراة التي اقيمت بينهما على المركب الرياضي محمد الخامس.

بهذا الفوز خطف الوداد صدارة جدول الترتيب مؤقتاً من خصمه “الرجاء” ولو بشكل مؤقت قبل ان يخوض الأخير مباراته أمام “الجيش الملكي” غدًا الأربعاء، ووصل الى النقطة 15، فى المقابل تجمد رصيد الفتح الرباطي عند النقطة 6 فى المركز العاشر.

انتهي الشوط الاول بتقدم الوداد بهدفين دون رد، افتتح التسجيل اللاعب “أيوب الكعبي” فى الدقيقة 22 من علامة الجزاء، قبل أن يُضيف الليبي “مؤيد اللافي” الهدف الثاني فى الدقيقة 35.

وخلال الشوط الثاني سجل الفتح الرباطي هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 51 عبر اللاعب “يوسف ليموري”.

ثم عاد الوداد ليوسع الفارق مرة آخري فى الدقيقة 74 عن طريق اللاعب “أشرف داري”، وفى الوقت بدل من الضائع سجل الفتح الهدف الثاني عبر اللاعب “يوسف بلعمري”، لينتهي اللقاء بفوز الواك 3-2.

نقل مباراة “الوداد والفتح الرباطي” على القناة المغربية الرياضية المفتوحة عبر القمر الصناعي “نايل سات”، بصوت المعلق الرياضي المغربي “سفيان رشيدي”.

واقيمت مباراة الوداد والفتح الرباطي على المركب الرياضي محمد الخامس، وانطلقت في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت المغرب، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

ولم يلعب الوداد والفتح الرباطي أي مباراة رسمية في الدوري المغربي منذ قرابة الشهر، بعدما قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف المسابقة لخوض مباريات كأس العرش، ولإفساح المجال أمام الأندية المشاركة في البطولات القارية.

وأجرى فريق الوداد 4 مباريات ودية خلال الفترة الماضية انتصر في مواجهتين وتعادل في مثلهما، ودخل لقاء اليوم وعينه على تحقيق الانتصار من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي من خصمه “الرجاء” ولو بشكل مؤقت قبل ان يخوض الأخير مباراته أمام “الجيش الملكي” غدًا الأربعاء.