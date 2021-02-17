بث مباشر | مشاهدة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة “برشلونة وباريس سان جيرمان” في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وباريس سان جيرمان” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية، وقناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وتقام مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل برشلونة مباراة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بخمس انتصارات وهزيمة واحدة في دور المجموعات، وسيسعى إلى تحقيق انتصاره السادس قبل مباراة الإياب على أمل المضي قدمًا إلى دور ثمن النهائي للموسم الرابع عشر على التوالي.

وبغض النظر عن خسارته أمام “إشبيلية” في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، لم يتذوق برشلونة طعم الهزيمة في الدوري الاسباني للمباراة الحادية عشر على التوالي عندما انتصر على “ديبورتيفو ألافيس” بخمسة أهداف مقابل هدف واحد يوم السبت الماضي.

واستعاد برشلونة خدمات مدافعه الإسباني “جيرارد بيكيه” بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة الثلاثة أشهر، وأصبح قرار مشاركته في يد المدرب “رونالد كومان”، فيما يتواصل غياب كل من “رونالد أراوخو، فيليب كوتينيو، أنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو” للإصابة.

في المقابل، سجل باريس سان جيرمان 4 انتصارات وهزيمتان في دور المجموعات، ويتطلع إلى تجاوز دور 16 للمرة الثانية على التوالي بعدما ودع البطولة من هذا الدور قبل ذلك ثلاث مرات متتالية.

ويعاني باريس سان جيرمان من غيابات مؤثرة للغاية، حيث سيفتقد جهود نجمه البرازيلي “نيمار جونيور”، بالإضافة إلى “أنخيل دي ماريا، خوان بيرنات، وكولين داجبا” للإصابة.

يذكر ان آخر مواجهة جمعت برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، كانت في دور الـ16 من موسم 2016/2017، وأصبح الفريق الكتالوني من خلالها أول فريق يتأهل إلى دور ربع النهائي بعد خسارته ذهابًا بفارق 4 أهداف، بعدما قلب الطاولة إيابًا وانتصر بنتيجة (6-1).

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