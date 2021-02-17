بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول ولايبزيج” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “ليفربول ولايبزيج” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة زيجو سبورت الهولندية، وقناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة ليفربول ولايبزيج على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست المجرية، بإدارة من الحكم السلوفيني “سلافكو فينسيتش”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي لايبزيج الألماني نظيره ليفربول الإنجليزي على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست المجرية، بدلاً من ملعبه “ريد بول أرينا”، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضتها دولة ألمانيا.

واعتقد فريق لايبزيج ان رحلته قد انتهت بنسبة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، عندما تم الإعلان عن مواجهته لليفربول في ديسمبر الماضي، لكن الفريق الألماني قد يرى الأمور بشكل مختلف الآن حيث حقق الفوز في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري، قبل مواجهة الريدز الذي أصبح يمر بفترة صعبة للغاية.

وشهدت مباراة يورجن كلوب الـ300 مع ليفربول خسارة مذلة هي الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي بنتيجة (3-1)،وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الإنجليزي 3 مرات متتالية ذلك منذ نوفمبر 2014.

ولم يخسر ليفربول في آخر 5 مباريات خارج أرضه أمام الأندية الألمانية بكافة المسابقات، انتصر في 3 مناسبات، وتعادل في مباراتين، وآخر خسارة له تعود لعام 2002 أمام باير ليفركوزن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة (2-4).

وسيسعى ليفربول إلى تحقيق الانتصار اليوم على “لايبزيج” لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد ابتعاد الفريق بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2-0 لايبزيج

دوري أبطال أوروبا (دور 16)

ملعب بوشكاش أرينا

انتهت

تشكيلة ليفربول الاساسية / أليسون بيكر – روبرتسون – هيندرسون – كابا – ألكساندر أرنولد – جونز – فينالدوم – ألكانتارا – ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح.

تشكيلة لايبزيج الاساسية / بيتر جولاكسي – انجيلينو – دايوت أوباميكانو – لوكاس كلوسترمان – نوردي موكيلي – كامبل – أمادو هايدارا – مارسيل سابيتسر – أدامز – داني أولمو – كريستوفر نكونكو.

احداث المباراة

53″ جول ليفربول الاول – محمد صلاح

58″ جول ليفربول الثاني ساديو ماني

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