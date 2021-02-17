بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وباريس سان جيرمان” في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وباريس سان جيرمان” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية، وقناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وتقام مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل برشلونة مباراة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بخمس انتصارات وهزيمة واحدة في دور المجموعات، وسيسعى إلى تحقيق انتصاره السادس قبل مباراة الإياب على أمل المضي قدمًا إلى دور ثمن النهائي للموسم الرابع عشر على التوالي.

وبغض النظر عن خسارته أمام “إشبيلية” في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، لم يتذوق برشلونة طعم الهزيمة في الدوري الاسباني للمباراة الحادية عشر على التوالي عندما انتصر على “ديبورتيفو ألافيس” بخمسة أهداف مقابل هدف واحد يوم السبت الماضي.

واستعاد برشلونة خدمات مدافعه الإسباني “جيرارد بيكيه” بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة الثلاثة أشهر، وأصبح قرار مشاركته في يد المدرب “رونالد كومان”، فيما يتواصل غياب كل من “رونالد أراوخو، فيليب كوتينيو، أنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو” للإصابة.

في المقابل، سجل باريس سان جيرمان 4 انتصارات وهزيمتان في دور المجموعات، ويتطلع إلى تجاوز دور 16 للمرة الثانية على التوالي بعدما ودع البطولة من هذا الدور قبل ذلك ثلاث مرات متتالية.

ويعاني باريس سان جيرمان من غيابات مؤثرة للغاية، حيث سيفتقد جهود نجمه البرازيلي “نيمار جونيور”، بالإضافة إلى “أنخيل دي ماريا، خوان بيرنات، وكولين داجبا” للإصابة.

يذكر ان آخر مواجهة جمعت برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، كانت في دور الـ16 من موسم 2016/2017، وأصبح الفريق الكتالوني من خلالها أول فريق يتأهل إلى دور ربع النهائي بعد خسارته ذهابًا بفارق 4 أهداف، بعدما قلب الطاولة إيابًا وانتصر بنتيجة (6-1).

برشلونة 1-4 باريس سان جيرمان

???? ملعب كامب نو (كتالونيا- برشلونة)

???? دوري أبطال أوروبا (ذهاب ثمن النهائي)

انتهت

بث مباشر برشلونة باريس سان جيرمان

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال

قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول كي تصلك تفاصيل المباراة على مدار الـ 90 دقيقة القادمة (ريفريش)

أصحبكم في تغطية قمة مباريات اليوم من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 “محمود ماهر“

تشكيلة برشلونة الاساسية: تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – سيرجينو ديست – بيدري – بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – ليونيل ميسي.

تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – سيرجينو ديست – بيدري – بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – ليونيل ميسي. تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية: كيلور نافاس – أليساندور فلورينزي – ماركينيوس – كيمبيمبي – لايفن كورزاوا – ماركو فيراتي – إدريسا جانا جاي – ليوناردو باريدس – كيليان مبابي – مويس كين – ماورو إيكاردي.

كيلور نافاس – أليساندور فلورينزي – ماركينيوس – كيمبيمبي – لايفن كورزاوا – ماركو فيراتي – إدريسا جانا جاي – ليوناردو باريدس – كيليان مبابي – مويس كين – ماورو إيكاردي. يغيب أنخل دي ماريا ونيمار جونيور عن صفوف باريس بسبب الاصابة ..

الشوط الأول

أغنية دوري ابطال اوروبا تعود لتعزف في كامب نو..

1″ صافرة بداية المباراة دون مقدمات بهجوم مبكر من باريس سان جيرمان

5″ أول خمس دقائق نارية ، هجمة هنا وهجمة هناك ، محاولات واضحة للتسجيل، لا يوجد جس نبض..

7″ ???? سقوط وإصابة مبكرة للمهاجم الايطالي مويس كين..

16″ أوووووووووووووه…شبه إنفراد يضيع من مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان الذي سدد في الزاوية الضيقة ليتصدى كيلور نافاس ببراعة..

20″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط باريس “إدريسا جاي”

21″ ???? مطالبات من لاعبي برشلونة باحتساب ركلة جزاء لصالح أنطوان جريزمان بحجة تعرضه للعرقلة داخل منطقة جزاء باريس، لكن الحكم يشير باستمرار اللعب..

22″ الاعادة أكدت عدم وجود أي خطأ ضد مدافع باريس

26″ ???? أوووووووووووه…لايفن كورزاوا يرتكب هفوة فادحة مع فرينكي دي يونج داخل منطقة جزاء باريس، ليطلق الحكم كوبرس صافرته معلنًا ركلة جزاء لصالح البلوجرانا..

26″ ???? الحكم يراجع تقنية الفار للتأكد..وميسي يمسك بالكرة للاستعداد..

27″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول …ميسي ينفذ ركلة الجزاء بإمتياز، بتصويبة في المقص الأيسر لكيلور نافاس الذي قفز في نفس الزاوية لكن للاسفل وليس للأعلي..

29″ أووووووووووووه..ميسي يستغل هفوة دفاعية للاعبي باريس على حدود منطقة الجزاء، ويقص الكرة ثم يمررها بينية أمام عثمان ديمبيلي الذي سدد بلا مبالاة غريبة ، أرضية سهلة في يد الحارس نافاس. كان عليه أن يصوب بكل ما لديه من قوة بوجه القدم بدلاً من باطن القدم.

32″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووول …هدف عاااااااالمي للنجم الفرنسي “كيليان مبابي” يُعدل به النتيجة لباريس سان جيرمان 1/1.

…هدف عاااااااالمي للنجم الفرنسي “كيليان مبابي” يُعدل به النتيجة لباريس سان جيرمان 1/1. 32″ ???? مبابي تسلم كرة جميلة داخل منطقة الجزاء من ماركو فيراتي ، ومن وضع الحركة راوغ لينجليه وتخلص من بيكيه ثم صوب بكل قوة في الزاوية الضيقة ، صعبة صعبة علي تير شتيجن..

34″ أوووووووووووووووووووووووه…أنطوان جريزمان يخترق منطقة جزاء باريس ثم يصوب بالقدم اليسرى كرة أرضية قوية تمر جوار القائم الأيسر لكيلور نافاس بنصف ياردة..

35″ ???????? بوووووووووووووووووووووم…مويس كين يطلق تصويبة من على خط ال18 يُبعدها الحارس تير شتيجن ببراعة لينقذ مرمى البرسا من الهدف الثاني القاتل.

35″ مباراة سريعة ومفتوحة بين الطرفين.. كل شيء وارد في هذا اللقاء.

45″ أوووووووووووووووووووووووه..رأسية مذهلة من ماورو إيكاردي بعد تلقيه عرضية من ركنية، لكن كرته تمر جوار القائم الأيسر لتلمس الشباك من الخارج..

46″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1.

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الشوط الثاني

مدرب باريس سان جيرمان بوكيتينو يطلب إجراء أول تغييراته قبل بداية الشوط الثاني

???? تغيير أول في صفوف باريس بنزول آندير هيريرا بدلاً من إدريسا جانا جاي

46″ بووووووووووووووووووم…تصويبة مُبكرة من كيليان مبابي مع مطلع الشوط الثاني، ذهبت قوية ومقوسة على أقصى يسار الحارس تير شتيجن الذي ارتمى عليها برشاقة كبيرة ليُبعدها إلى ركنية بأطراف أصابعه..

46″ مبابي أفضل لاعب في المباراة حتي الآن مع زميله ماركو فيراتي..

50″ أووووووووووووووووووه!!!!!! كيف أزاحها تير شتيجن؟؟؟ صدة الجولة بإمتياز!! إيكاردي يُمهد كرة جميلة داخل منطقة جزاء برشلونة نحو مويس كين الذي سدد من وضع الحركة على يسار تير شتيجن الذي قفز إلى اليمين لكنه في اللحظة الأخيرة مَد يده اليسرى ليبعدها عن المرمى..

64″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووووول ….باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثاني عن طريق كيليان مبابي بعد استغلال ناجح لهفوة ساذجة من جيرارد بيكيه في تشتيت كرة عرضية من الجهة اليمنى.

….باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثاني عن طريق كيليان مبابي بعد استغلال ناجح لهفوة ساذجة من جيرارد بيكيه في تشتيت كرة عرضية من الجهة اليمنى. 68″ أووووووووووووووووووووه… مبابي يتلاعب بالمدافع الأميركي ديست ثم يصوب كرة أرضية قوية يُبعدها تير شتيجن إلى ركنية بأعجوبة.. ما الذي يحدث؟!؟!! دفاع برشلونة شوارع.

70″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووووول ..الهدف الثالث لباريس سان جيرمان بواسطة الايطالي مويس كين بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها الأرجنتيني باريديس على رأس كين الذي هرب بذكاء كبير من المدافع الفرنسي لينجليه..

71″ ???? أخيرًا كومان يفهم أن الجهة اليمنى هي المشكلة. المباراة كانت أكبر بكثير من ديست .. الآن يسحب ديست ويشرك مينجيزا بدلاً منه في أول تغييرات البرسا.

73″ ???? ثاني تغييرات باريس بنزلو جوليان دراكسلر بدلاً من ماركو فيراتي..

79″ ???? ثلاث تغييرات دفعة واحدة في برشلونة بنزول ميراليم بيانيتش وترينكاو وريكي بويج بدلاً من سيرجيو بوسكيتس وبيدري وجيرارد بيكيه.

85″ باريس سان جيرمان يجري ثالث تغييراته بنزول “دانيلو” بدلاً من مويس كين.

85″ ???? خامس تغيير في برشلونة بنزول “مارتن بريثوايت” بدلاً من انطوان جريزمان.

85″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووول …هاتريك! مبابي يسجل الهدف الشخصي الثالث والهدف الرابع لباريس من هجمة مضادة نموذجية قادها مع جوليان دراكسلر..

86″ اهانة كبيرة لبرشلونة في ملعبه من باريس

86″ انتقام غير عادي من باريس لليلة الريمونتادا الشهيرة 6-1..

89″ ???? تغيير رابع لباريس بخروج كيهرير بدلاً من فلورينزي.

90″ خمس دقائق بدل من ضائع

95″ انتهت المباراة..بفوز باريس 4-1 ليضع قدمًا في ربع النهائي.

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