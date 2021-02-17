تاريخ مواجهات الاهلي والمريخ في أفريقيا منذ عام 1983

يلتقي النادي الاهلي المصري بنادي المريخ السوداني، مساء اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021/2020، على ملعب القاهرة الدولي، لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين منذ عام 2002.

الفريقان تواجها 6 مرات سابقة، بواقع 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا 1983 و2002، ومباراتين في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1993.

فاز الأهلي على المريخ في 4 مباريات وخسر مرة واحدة عام 2002، وكان التعادل حاضرًا في مباراة وحيدة عام 1983.

وتنقل مباراة الاهلي والمريخ على قناة بين سبورت القطرية 7 بصوت المعلق الرياضي “عصام الشوالي” الذي اكتسب شهرة كبيرة بين جمهور الاهلي بعد إعلانه مع شركة telecom egypt (we) فضلاً عن مقولته الشهيرة في نهائي 2020 “القاضية ممكن”.

تاريخ مواجهات الاهلي والمريخ في أفريقيا

ترجع أول مباراة في تاريخ مواجهات الاهلي والمريخ في أفريقيا إلى عام 1983 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بهدف دون رد سجله رئيس الأهلي الحالي “محمود الخطيب” في القاهرة.

وانتهت المباراة الثانية في دور مجموعات موسم 1983 بالتعادل 0/0 في السودان، وشهد نفس الموسم خسارة الأهلي للقاء النهائي أمام أشانتي كوتوكو الغاني بهدف دون رد.

وفي نسخة 1993 من كأس الكؤوس الأفريقية، انتصر الأهلي على المريخ بنتيجة 1/5 في الذهاب، وعاد وانتصر في الإياب 2/1، وتُوج الأهلي بلقب البطولة في نهاية المطاف.

وبعد غياب 9 سنوات منذ آخر مواجهة، اصطدم الأهلي بفريق المريخ في الدور التأهيلي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا عام 2002.

وتمكن الأهلي من الفوز بمباراة الذهاب التي أقيمت بحضور جمهور في القاهرة بنتيجة 2/صفر، وسجل الثنائية “أحمد بلال” بصناعة وليد صلاح الدين.

وفي مباراة الإياب خسر الأهلي لأول مرة من المريخ بنتيجة 1/3 على ملعب أم مدرمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسجل هدف الأهلي الوحيد “خالد بيبو” وهو الهدف الذي تسبب في تحقيق التأهل لملاقاة الرجاء البيضاوي وجان دارك ومازيمبي في دور المجموعات الذي ودعه الفريق برصيد 5 نقاط في ذيل جدول الترتيب بسبب 3 خسائر وتعادلين.