أعلن نادي شالكه المتعثر بدوري الدرجة الأولى الألماني اليوم الثلاثاء أنه سينهي ارتباطه بالمدير الرياضي يوخين شنايدر الصيف المقبل بالتراضي بين الطرفين وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده الأصلي.
وأجمع المجلس الإشرافي لشالكه على أن “هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية على الصعيد الرياضي لإخراج شالكه من أزمته وقيادته لمستقبل ناجح”.
ويتذيل شالكه جدول ترتيب الدوري الألماني بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.
ويصارع السويسري كريستيان جروس، وهو رابع مدرب يقود شالكه هذا الموسم، من أجل إنقاذ الفريق من شبح الهبوط.
وتعرض شالكه أيضًا لصعوبات مالية قاسية في ظل تزايد المشاكل بعيدا عن المستطيل الأخضر بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأوضح شالكه أن شنايدر سيعمل مع الثلاثي مايك بوسكينز منسق إعارات اللاعبين والأنشطة الدولية وبيتر كنايبل مدير قطاع الناشئين والتطوير ونوربرت إيلجرت مدرب فريق الشباب تحت 19 عامًا لحين حلول موعد رحيله من أجل إعداد الفريق للموسم المقبل.
ويلتقي شالكه مع ضيفه بوروسيا دورتموند السبت المقبل في ديربي الرور.
كانت هذه تفاصيل خبر شالكه يستغني عن المدير الرياضي مع تزايد معاناة الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.