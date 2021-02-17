شالكه يستغني عن المدير الرياضي مع تزايد معاناة الفريق

أعلن نادي شالكه المتعثر بدوري الدرجة الأولى الألماني اليوم الثلاثاء أنه سينهي ارتباطه بالمدير الرياضي يوخين شنايدر الصيف المقبل بالتراضي بين الطرفين وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده الأصلي.

وأجمع المجلس الإشرافي لشالكه على أن “هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية على الصعيد الرياضي لإخراج شالكه من أزمته وقيادته لمستقبل ناجح”.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب الدوري الألماني بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

ويصارع السويسري كريستيان جروس، وهو رابع مدرب يقود شالكه هذا الموسم، من أجل إنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

وتعرض شالكه أيضًا لصعوبات مالية قاسية في ظل تزايد المشاكل بعيدا عن المستطيل الأخضر بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأوضح شالكه أن شنايدر سيعمل مع الثلاثي مايك بوسكينز منسق إعارات اللاعبين والأنشطة الدولية وبيتر كنايبل مدير قطاع الناشئين والتطوير ونوربرت إيلجرت مدرب فريق الشباب تحت 19 عامًا لحين حلول موعد رحيله من أجل إعداد الفريق للموسم المقبل.

ويلتقي شالكه مع ضيفه بوروسيا دورتموند السبت المقبل في ديربي الرور.