الرجاء البيضاوي يجري اتصالات موسعة لتفادي ورطة الوداد قبل موقعة المنستيري

أرسلت إدارة نادي الرجاء البيضاوي طلبًا إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل التعرف على الشروط والمعايير الخاصة بالراغبين في دخول تونس في ظل الاجراءات الاحترازية المُعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وتهدف إدارة الرجاء البيضاوي من خلال مراسلة الجامعة الملكية لكرة القدم إلى الوقوف على أدق تفاصيل رحلة الفريق الأول لكرة القدم نحو تونس الأسبوع المقبل لخوض مباراة إياب دور الـ 32 من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام ثالث الدوري التونسي الموسم الماضي “الاتحاد الرياضي المنستيري”.

ووفقاً لموقع 360 سبورت المغربي، يسعى مسؤولو نادي الرجاء البيضاوي، إلى الحصول على البروتوكول الصحي التونسي المتعلق بالاجراءات الاحترازية الخاص بفيروس كورونا، لتفادي المشاكل التي يمكن أن تعترض الفريق الأخضر خلال رحلته لولاية المنستير التونسية، وتفادي سيناريو مباراة كايزر تشيفز الجنوب افريقي ونادي الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا والتي ستحتضنها مصر يوم 19 فبراير الجاري بعد الاتفاق بين الاتحادين المغربي والمصري تحت إشراف الكاف.

وكانت السلطات المغربية قد منعت النادي الجنوب افريقي من دخول الأراضي المغربية، بسبب التدابير التي تفرضها على بعض الدول التي تشهد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

يذكر أن فريق الرجاء الرياضي حسم مباراة الذهاب لفائدته بفوز ضئيل على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد، وقعه المهاجم “محمود بنحليب” خلال الجولة الأولى من المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، الموافق 14 فبراير 2021 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، على ان تجري موقعة الاياب في تونس، يوم 21 فبراير الجاري.