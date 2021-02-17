بث مباشر | مشاهدة الاهلي والمريخ في دوري ابطال افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة الاهلي المصري والمريخ السوداني، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

ينقل بث مباشر مباراة الاهلي والمريخ على قناة بي ان سبورت HD7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة أون تايم سبورتس “البث الأرضي”.

وتقام مواجهة الاهلي والمريخ على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر والسودان، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل النادي الاهلي مباراة اليوم أمام المريخ بمعنويات عالية، بعدما نجح في تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية قبل أيام قليلة على حساب بطل أمريكا الجنوبية “بالميراس” البرازيلي.

ويتطلع ثالث العالم “الاهلي” إلى بدء رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حققه الموسم الماضي على حساب غريمه “الزمالك”، بتحقيق الانتصار على المريخ من أجل تقاسم صدارة المجموعة الأولى مع سيمبا التنزاني الذي انتصر على فيتا كلوب الكونغولي.

وقطع النادي الاهلي تذكرة عبوره إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على حساب بطل النيجر “سونديب”، بعد فوزه عليه بهدف دون رد في مباراة الذهاب، وبرباعية نظيفة في لقاء الإياب.

ويغيب عن صفوف النادي الاهلي اليوم من قائمته الأفريقية كلٌّ من، “علي معلول، وليد سليمان، طاهر طاهر، وصلاح محسن” للإصابة، كما يفتقد خدمات “حسين الشحات” للإيقاف، وهناك شكوك حول مشاركة أيمن أشرف بسبب الإجهاد.

على الجهة المقابلة، بدأ نادي المريخ السوداني مشواره في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من الدور التمهيدي الأول، حيث تجاوز “أوثو دويو” من الكونغو بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين، وعبر إلى دور المجموعات من بواية “إنييمبا” النيجيري رغم خسارته بنتيجة (2-1) في لقاء الإياب، مستفيدًا من انتصاره بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

وسيسعى المريخ المتفوق على المستوى المحلي بتصدره جدول ترتيب الدوري السوداني بخمس انتصارات وأربعة تعادلات، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام الاهلي لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة فيتا كلوب في الجولة الثانية.

ويعد صدام المريخ أمام الاهلي، هو الأول للفريق السوداني أمام فريق مصري في بطولة أفريقيا منذ 14 عامًا، وبالتحديد منذ عام 2007 عندما واجه الإسماعيلي في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وبشكلٍ عام حل فريق المريخ ضيفًا على الأندية المصرية في 9 مناسبات سابقة، خسر 8 مرات، وتعادل مرة وحيدة، ولم يحقق أي انتصار.

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