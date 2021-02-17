الدوري الإماراتي | مدرب شباب الأهلي يرفع راية التحدي

تمنى مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي دبي الاماراتي أن يعود فريقه للانتصارات من جديد في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي عندما يلتقي حتا يوم الخميس القادم.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء” مواجهة حتا تأتي بعد مباراة الوحدة الاماراتي التي تعادلنا فيها، وعقب سلسلة من الانتصارات ونتمنى أن يكون اللقاء فرصة للعودة مرة ثانية إلى طريق الانتصارات، وأن تكون انطلاقة جديدة لتحقيق النتائج الايجابية ومواصلة العمل من أجل تحسين مركز الفريق في جدول الترتيب”.

وأضاف:” المباراة لن تكون سهلة لعدة اعتبارات فهي تقام خارج ملعبنا وفي مواجهة منافس جيد تعاقد مؤخرا مع عدد من اللاعبين الجدد، كما أنه عائد من انتصار ساهم في رفع الروح المعنوية للفريق”.

وأوضح “من جانبنا نسعى لتقديم مستوى يرضي التطلعات وتحقيق نتيجة جيدة فالجميع يعلم أننا نتعرض لضغوط كبيرة، حيث نخوض حوالي ثمان مباريات في الشهر”.

وتابع:” من المؤكد أن الخيارات تقل في غياب عدد من اللاعبين المهمين في مركز واحد مثل الاوزبكي عزيز جانيف ووليد حسين بسبب الإصابة وعبد الله النقبي للإيقاف، لكن لابد من التكيف مع هذا الوضع والبحث عن بدائل، وسنقوم بتجربة اللاعب الأنسب لتعويض هذا الغياب، ونأمل في عودة المصابين قبل مباراة الكأس.

من جانبه قال مدافع الفريق حمدان الكمالي: ندرك أهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة ايجابية، الفريق ظل يقدم مستويات جيدة ويتحسن بشكل مستمر على مستوى كافة البطولات، نتمنى الاستمرارية في الأداء الجيد، وتحقيق نتيجة ايجابية أمام منافس قوي مثل حتا وهو يلعب على أرضه، خاصة انها تسبق مباراة بني ياس في بطولة الكأس”.