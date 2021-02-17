بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الاهلي المصري والمريخ السوداني، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

ينقل بث مباشر الاهلي والمريخ على قناة بي ان سبورت HD7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة أون تايم سبورتس “البث الأرضي”.

وتقام مواجهة الاهلي والمريخ على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر والسودان، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل النادي الاهلي مباراة اليوم أمام المريخ بمعنويات عالية، بعدما نجح في تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية قبل أيام قليلة على حساب بطل أمريكا الجنوبية “بالميراس” البرازيلي.

ويتطلع ثالث العالم “الاهلي” إلى بدء رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حققه الموسم الماضي على حساب غريمه “الزمالك”، بتحقيق الانتصار على المريخ من أجل تقاسم صدارة المجموعة الأولى مع سيمبا التنزاني الذي انتصر على فيتا كلوب الكونغولي.

وقطع النادي الاهلي تذكرة عبوره إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على حساب بطل النيجر “سونديب”، بعد فوزه عليه بهدف دون رد في مباراة الذهاب، وبرباعية نظيفة في لقاء الإياب.

ويغيب عن صفوف النادي الاهلي اليوم من قائمته الأفريقية كلٌّ من “علي معلول، وليد سليمان، طاهر طاهر، وصلاح محسن” للإصابة، كما يفتقد خدمات “حسين الشحات” للإيقاف، وهناك شكوك حول مشاركة أيمن أشرف بسبب الإجهاد.

على الجهة المقابلة، بدأ نادي المريخ السوداني مشواره في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من الدور التمهيدي الأول، حيث تجاوز “أوثو دويو” من الكونغو بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين، وعبر إلى دور المجموعات من بواية “إنييمبا” النيجيري رغم خسارته بنتيجة (2-1) في لقاء الإياب، مستفيدًا من انتصاره بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

وسيسعى المريخ المتفوق على المستوى المحلي بتصدره جدول ترتيب الدوري السوداني بخمس انتصارات وأربعة تعادلات، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام الاهلي لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة فيتا كلوب في الجولة الثانية.

ويعد صدام المريخ أمام الاهلي، هو الأول للفريق السوداني أمام فريق مصري في بطولة أفريقيا منذ 14 عامًا، وبالتحديد منذ عام 2007 عندما واجه الإسماعيلي في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وبشكلٍ عام حل فريق المريخ ضيفًا على الأندية المصرية في 9 مناسبات سابقة، خسر 8 مرات، وتعادل مرة وحيدة، ولم يحقق أي انتصار.

الاهلي 3-0 المريخ

???? ملعب القاهرة الدولي (مصر)

???? دوري أبطال أفريقيا (المجموعة الأولى – الجولة 1)

انتهت

بث مباشر الاهلي والمريخ

أهلاً بكم في بث مباشر دقيقة بدقيقة لمباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

قم بتحديث الصفحة أول بأول على مدار الـ 90 دقيقة ليصلك تفاصيل اللقاء

ينقل لكم أحداث المباراة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

تشكيلة الاهلي الأساسية : محمد الشناوي – محمود وحيد – بدر بانون – ياسم إبراهيم – محمد هاني – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – محمود كهربا – جونيور أجايي – والتر بواليا.

: محمد الشناوي – محمود وحيد – بدر بانون – ياسم إبراهيم – محمد هاني – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – محمود كهربا – جونيور أجايي – والتر بواليا. تشكيلة المريخ الأساسية : منجد النيل – صلاح نمر – عبد الرحمن كرنقو – أمير كمال – أحمد آدم – ضياء الدين محجوب – التاج يعقوب – سعيدي شونيه – بكري المدينة – أرنولد بانيجا – سيف تيري.

⌚19:00 GMT | بداية المباراة

‘0 الاهلي يلعب بالزي التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض على يسار الشاشة، بينما يلعب المريخ بالزي الأصفر الكامل على اليمين.

‘5 اوووووووووه ماذا أضعت يا أفشة.. محمود وحيد أرسل عرضية من الجهة اليسرى على رأس والتر بواليا الذي مررها إلى أفشة داخل منطقة الست ياردات ليضعها الأخير برأسه بجوار القائم.

‘6 فرصة أفشة الأخيرة كانت تحتاج إلى تسديدة بالقدم اليمنى بدلاً من النزول لها برأسه!

’10 مرت أول عشر دقائق في ظل سيطرة وهيمنة من الاهلي على المباراة.

’13 ????بطاقة صفراء على لاعب المريخ ضياء محجوب.

’15كهربا يستغل كرة ساقطة في منطقة الجزاء ويسددها قوية ولكن تعلو المرمى بكثير.

’17 أول فرصة لنادي المريخ من الركنية، ومحمد الشناوي كان لها بالمرصاد حيث طار على الكرة وأبعدها بقبضة يده قبل ان تصل إلى المهاجم.

’22 يبدو ان لاعب المريخ “صلاح الدين النمر” لن يستكمل المباراة للإصابة.

’24???? تبديل اول اضطراري لنادي المريخ بخروج المصاب صلاح الدين النمر ودخول احمد محمد موسى.

’26 فرصة أخرى ضائعة على النادي الاهلي بعدما فشل كهربا استغلال عرضية محمد هاني التي ارتدت من يد الحارس ليبعدها المدافع إلى الركنية.

’27 والتر بواليا يرسل عرضية بالمقاس من الجهة اليمنى روضها أفشة بطريقة جميلة ولكن فشل في تسديد الكرة أو حتى تمريرها بعد تدخل مدافع المريخ.

’30 بواليا يواصل التألق ويضع أفشة في مواجهة المرمى بتمريرة طولية في ظهر دفاعات المريخ، والأخير يفشل في استغلال الفرصة لتضيع الكرة منه لصالح مدافع المريخ.

’32 بواليا من جديد يروض كرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة ترتطم في قدم المدافع وتخرج إلى الركنية.

’34 اوووووووه عمرو السولية كان قريب للغاية من افتتاح التسجيل للأهلي بعدما سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم ببضعة سنتيمترات.

’36 الاهلي قد يندم على إضاعة تلك الفرص السهلة!

’41 محمد هاني يسدد كرة من على حدود منطقة الـ18، علت المرمى بقليل.

’43 أليو ديانج يتحصل على ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى بعد تدخل قوي من مدافع المريخ.

’44 أفشة مهد الضربة الحرة إلى السولية الذي سدد بقوة ولكن ترتد من حائط الصد.

’45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’45+1 صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

الشوط الثاني

’45 بداية الشوط الثاني ولا وجود لتغييرات في تشكيلة الفريقين.

’46???? بطاقة صفراء على محمود كهربا بعد تدخل قوي على لاعب المريخ.

’47 اوووووه محمود وحيد كاد يسجل هدف التقدم للأهلي بعد تمريرة من أفشة ولكن تسديدته تخطئ المرمى.

’49 أجايي يضرب كرة رأسية علت المرمى بقليل.

’52 فرصة أخرى جديدة ضائعة على الاهلي.. أجايي قابل تمريرة أفشة بتسديدة على الطائر جاورت القائم.

’55????التبديل الثاني لنادي المريخ بخروج أرنولد بانجا ودخول السماني الصاوي.

’56⚽ جوووووووووووووول – اخيرًا الاهلي يفك شفرة شباك المريخ ويسجل الهدف الأول عن طريق أفشة.

– اخيرًا الاهلي يفك شفرة شباك المريخ ويسجل الهدف الأول عن طريق أفشة. ’56 قصة الهدف | بواليا مرر كرة إلى محمد هاني على الجهة اليمنى الذي أرسل عرضية رائعة قابلها محمد مجدي أفشة برأسية قوية في شباك منجد النيل.

’58 سعد الدين يرد على الاهلي ويسدد كرة قوية جدًا بيسراه تصدى لها الشناوي لتخرج إلى الركنية.

’61????لاعب الاهلي محمود وحيد يتلقى بطاقة صفراء مجانية بعد إبعاد الكرة عن لاعبو المريخ بعد صافرة الحكم بإحتساب خطأ للفريق السوداني.

’63⚽ جوووووووووووووول – محمود كهربا يضيف الهدف الثاني للنادي الاهلي بلمسة رائعة.

– محمود كهربا يضيف الهدف الثاني للنادي الاهلي بلمسة رائعة. ’63 قصة الهدف | جونيور أجايي روض كرة بالقرب من منطقة الجزاء ومررها إلى كهربا في ظهر دفاعات المريخ ليستلم الأخير الكرة ويسددها بيسراه فى المرمى.

’65 الاهلي ما زال يسيطر على الكرة رغم تقدمه بالهدف الثاني!

’70⚽ جوووووووووووووول – والتر بواليا يفك نحسه الخاص مع الاهلي ويسجل الهدف الثالث بإنهاء رااائع.

– والتر بواليا يفك نحسه الخاص مع الاهلي ويسجل الهدف الثالث بإنهاء رااائع. ’71 المريخ يُجري 3 تبديلات دفعة واحدة..

’72???? خروج سعيدي شونيه ودخول وجدي الا.

’72????وخروج بكري المدينة ودخول توني إدجوماريجوي.

’72????وخروج سيف تيري ودخول دارين ماتوكس.

’76 حان دور بيتسو موسيماني في إجراء التغييرات لإراحة لاعبيه..

’77????خروج نجم اللقاء محمد مجدي أفشة ودخول مروان محسن.

’77????وخروج بدر بانون ودخول سعد سمير.

’77????وخروج محمود كهربا ودخول أكرم توفيق.

’78 اوووووووه محمد الشناوي ينقذ الاهلي من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدتين متتاليتين من مهاجم المريخ داخل منطقة الست ياردات.

’79 مش ممكن يا أجايي.. المهاجم النيجيري أضاع فرصة الهدف الرابع من إنفراد صريح بالمرمى!

’83 تبديلان دفعة واحدة للنادي الاهلي..

’83????خروج والتر بواليا ودخول محمد شريف.

’83????وخروج محمد هاني ودخول أحمد رمضان بيكهام.

’88 محمد الشناوي يتألق من جديد ويحرم المريخ من زيارة شباكه بعدما تصدى لتسديدة قوية جدًا من لاعب المريخ من ضربة حرة مباشرة.

’90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’90+2 اللعب يتوقف بسبب إصابة الحكم جاني سيكازوي.

’90+3 سيكازوي سقط دون ان يلمسه أحد، ودخول الطاقم الطبي للنادي الاهلي من أجل علاجه.

’90+4 اللعب يستأنف الآن وسيكازوي يعود سليم معافى.

’90+6 صافرة نهاية المباراة بفوز الاهلي على المريخ بثلاثية نظيفة، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني.

مبروك لعشاق الاهلي، وحظ أوفر لجماهير المريخ.

إلى هنا ينتهي البث المباشر، وتصبحون على خير.

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