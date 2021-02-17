يوفنتوس يواجه بورتو غدًا بجملة من الغيابات في دوري أبطال أوروبا

أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو أن بطولة دوري أبطال أوروبا، ضمن الأهداف التي يسعى البيانكونيري لتحقيقها.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة بورتو البرتغالي على ملعب الأخير “دراجاو” ويعني “التنين”، في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الأربعاء.

وقال بيرلو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “بورتو فريق صعب، لا يستقبلون الكثير من الأهداف، وجيدون في الحفاظ على نظافة شباكهم، يلعبون بخطوط متقاربة ولديهم صلابة كبيرة”.

وأضاف: “ستكون مباراة معقدة للغاية فهم يدافعون بشكل جيد ومتماسك للغاية، أسلوبهم يشبه أتلتيكو مدريد”.

وتابع: “الأمر سيتطلب صبرًا منا، لا يمكننا فرض أسلوبنا، لأن لديهم لاعبين جيدين في تنفيذ الهجمات المرتدة”.

وعن بطولة دوري أبطال أوروبا، قال المدرب صاحب الـ41 عامًا: “إنها منافسة خاصة، الفارق بينه وبين الدوري المحلي كبير، هناك العديد من الفرق التي تريد الفوز، لكن ذلك يعتمد على حضورك الذهني والبدني”.

وأضاف: “بدأنا الموسم برغبة الفوز بكل شيء. نحن في منتصف الموسم وما زلنا ننافس على جميع الجبهات”.

وتابع: “نحن في مستوى الآخرين، ربما يتمتع البعض بميزة أكبر، لكن عندما تصل للأدوار الإقصائية، فالجميع يحلم بالسير حتى نهاية الطريق”.

ويواجه بيرلو أزمة، بتأكد غياب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو، والجناح الكولومبي خوان كوادرادو، بينما تدرب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والويلزي آرون رامزي بشكل جزئي مع بقية المجموعة.

وأصدر يوفنتوس بياناً جاء فيه:” خضع خوان كوادرادو لفحوصات، وأظهرت إصابته في الفخذ الأيمن، سيتم إعادة تقييم الحالة مجددًا خلال 10 أيام”.

بينما أكد بيرلو أن ليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا غير مستعدين للعب، لكنه قال إنهما سيسافران مع المجموعة: “سوف يسافرون معنا لأنهم يريدون أن يكونوا مع الفريق”.

واعترف المدرب الإيطالي، بأن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا يمر بلحظات صعبة، وسيقرر بينه وبين ديان كولوسيفسكي الذي سيشارك بجانب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وقال بيرلو: “موراتا لايمر بأفضل فترة له، لكننا نعرف قدراته جيدًا. في الفترة الماضية واجه بعض المشاكل لكنه سعيد، إنه بخير ويحتاج فقط إلى تسجيل الأهداف مرة أخرى”.

وأضاف: “موراتا وكولوسيفسكي يؤديان بشكل جيد، وكلاهما متاح. غدًا سنحدد من سيبدأ المباراة”.

وعن كريستيانو رونالدو: “لقد عاد لبلاده وبالتأكيد يرغب بتسجيل الأهداف في هذه المواجهات”.